Ляйсан Утяшева о жесткой пародии Моргуновой: «Это было гениально!»

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Мадлена Гришина
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Ляйсан Утяшева прокомментировала пародию Екатерины Моргуновой на нее

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; Instagram @liasanutiasheva

Утяшева объяснила, почему на жесткую пародию отреагировала спокойно.

В недавнем выпуске телешоу «Игра» Екатерина Моргунова жестко спародировала Ляйсан Утяшеву, выставив ее нервной, дерзящей и перебивающих всех. Но на удивление поклонников ведущая с юмором отнеслась к пародии, заявив, что нужно уметь смеяться над собой.

«Считаю, что было исполнено гениально. Катя Моргунова, огромный респект тебе и всей твоей команде! Мои хорошие, мои уставшие, мои молодцы. Друзья, это юмор! Я обожаю юмор, живу с юмористом. Всех юмористов целую нежно. И продолжайте следить за моими интонациями на проекте „Новые танцы"», — заявила ведущая в разделе сторис в своем Instagram-аккаунте.

Также Ляйсан Утяшева намекнула, что была бы не против увидеть новые пародии на нее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Уральские пельмени» были настолько недовольны результатами недавнего выпуска шоу «Игра», что порывались звонить судье Гарику Харламову.

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