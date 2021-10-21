Ляйсан Утяшева о жесткой пародии Моргуновой: «Это было гениально!»
Ляйсан Утяшева прокомментировала пародию Екатерины Моргуновой на нее
Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; Instagram @liasanutiasheva
Утяшева объяснила, почему на жесткую пародию отреагировала спокойно.
В недавнем выпуске телешоу «Игра» Екатерина Моргунова жестко спародировала Ляйсан Утяшеву, выставив ее нервной, дерзящей и перебивающих всех. Но на удивление поклонников ведущая с юмором отнеслась к пародии, заявив, что нужно уметь смеяться над собой.
«Считаю, что было исполнено гениально. Катя Моргунова, огромный респект тебе и всей твоей команде! Мои хорошие, мои уставшие, мои молодцы. Друзья, это юмор! Я обожаю юмор, живу с юмористом. Всех юмористов целую нежно. И продолжайте следить за моими интонациями на проекте „Новые танцы"», — заявила ведущая в разделе сторис в своем Instagram-аккаунте.
Также Ляйсан Утяшева намекнула, что была бы не против увидеть новые пародии на нее.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Уральские пельмени» были настолько недовольны результатами недавнего выпуска шоу «Игра», что порывались звонить судье Гарику Харламову.
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