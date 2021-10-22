22 октября отмечается Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины.

Принято считать, что женщины более эмоциональны, а мужчины спокойны и размерены. В одинаковых ситуациях они ведут себя по-разному. Почему так происходит? В чем разница между мужской и женской психикой? И в какой момент закладывается будущий темперамент человека? Об этом специально для 5-tv.ru в Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины рассказал психолог Сергей Ланг.

Женщины vs мужчины: в чем разница

Мужская и женская психика значительно отличаются друг от друга, утверждает специалист. По его словам, женщина по своей природе более эмоциональна и общительна.

«В тот момент, когда происходят жизненные проблемы, женщина на них остро реагирует. Она проявляет эмоцию, реагирует на раздражающие факторы. В итоге ей становится легче. Проговаривая свою проблему, женщина разгружает свою нервную систему, что впоследствии благоприятно влияет на работу нервной системы и на психическое здоровье», — считает Сергей Ланг.

Что касается мужчин, то они, наоборот, склонны закрывать проблемы внутри себя, не делиться ими. Психолог предупреждает: такое накопление негатива может плохо сказаться на физическом здоровье.

«Мужчина накапливает эмоции переживания, но рано или поздно все равно произойдет сбой, то есть мужчина выплеснет эту эмоцию. Но она будет проявляться более остро, более эмоционально. В любом случае эти эмоции вырвутся наружу, и именно поэтому мужчины чаще женщин страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что душевные раны, душевные переживания вредят здоровью», — отметил психолог.

Как решать психологические проблемы

Решать свои внутренние проблемы необходимо. Для этого специалист советует проговаривать все то, что беспокоит, делиться с окружающими.

«Конечно же, не всегда окружающие могут дать правильный совет, поддержать, направить человека. Для этого существуют психологи, которые не только выслушают, но действительно помогут справиться с внутренними и эмоциональными переживаниями», — сказал он.

Чья психика крепче

Однозначно утверждать, что женская психика крепче мужской или наоборот, эксперт не берется. По его мнению, каждый человек индивидуален.

«Есть сильные женщины, есть слабые женщины, так же есть сильные и слабые мужчины. Все зависит от воспитания, от природных генетических данных», — уверен Сергей Ланг.

Эксперт напомнил, что нервная система закладывается еще в утробе матери. Во многом то, как протекает беременность, напрямую влияет на нервную систему и здоровье будущего ребенка.

«Если вы замечаете, что у вас часто происходят стрессы, переживания, не затягивайте и обращайтесь к специалисту», — рекомендует психолог.

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