Сексолог призвала женщин не бояться частой смены половых партнеров: «Странный миф»

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Ника Шумерская
Эксклюзив 1 991

Сексолог Королева призвала женщин не бояться частой смены половых партнеров

Фото, видео: Depositphotos / bezikus; 5-tv.ru

Сексолог Алия Королева в беседе с 5-tv.ru рассказала о норме и крайностях активной сексуальной жизни у женщин.

Может ли частая смена партнеров повлиять на женское здоровье, таким вопросом часто задаются представительницы прекрасного пола, ведущие активную сексуальную жизнь. Множественные чувственные связи допустимы при соблюдении определенных правил, считает психолог и сексолог Алия Королева. В беседе с 5-tv.ru она рассказала о норме и крайностях любовных похождений у женщин.

«Конечно, с точки зрения физиологии, если секс будет незащищенным, то существует вероятность заболеть инфекциями, передающимися половым путем. С точки зрения психологии частые контакты могут стать проблемой, только если женщина без согласия вступает в интимную связь», — разъяснила эксперт.

Сексом без согласия специалист считает случаи, когда половой акт происходит по принуждению, или женщина не желает соития, либо не определилась, насколько в данный момент ей нужны плотские утехи. Сюда же можно отнести случаи занятий сексом по причине, выгодной для женщины, например, материальной.

В целом, особых противопоказаний к энному количеству любовников нет, считает сексолог. Нет ни одного исследования, по ее мнению, которое бы утверждало, что частая смена партнеров, если женщина согласна, может как-то негативно на это повлиять.

«Не нужно бояться, если вы любите секс, активно им занимаетесь и любите часто менять партнеров», — заявила эксперт в области отношений.

При этом добавила, что не стоит опасаться стать нимфоманкой, так как болезненно повышенная половая возбудимость — нимфомания — относится уже к психическим расстройствам.

Кроме ярлыка «сексуально распущенной» в отношении женщины, меняющей мужчин как перчатки, обычно бытует мнение, что из-за слишком большого количества партнеров у женщины якобы чрезмерно расширено влагалище.

«Это странный миф: практически каждая женщина рожает естественным путем, и из нее выходит ребенок, а потом все нормально восстанавливается», — развенчала предрассудки эксперт.

Подытоживая, Алия Королева подчеркнула, что главное — чтобы женщина вступала в чувственные отношения только по личному желанию, в таком случае ее психологическое здоровье будет в порядке. Если при этом она еще будет предохраняться, то и с физическим здоровьем проблем не возникнет.

«С кем и когда спать — решать только женщине», — резюмировала сексолог.

Как ранее писал 5-tv.ru, врач-сексолог объяснила, кому и когда нельзя заниматься сексом.

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