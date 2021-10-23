В какие месяцы рождаются самые сексуальные люди планеты

Самые сексуальные красавцы и красавицы мира рождаются в середине весны, конце лета и в последний месяц зимы. Таковы результаты исследования экспертов-астрологов из США. Специалисты подсчитали, сколько признанных во всем мире «горячих» звезд шоу-бизнеса появились на свет в каждый месяц года и составили рейтинг. За основу исследователи взяли список из 500 наиболее привлекательных знаменитостей по версии портала Ranker.

Апрель, Овен и Телец — первое место

ТАСС / Ray Tang via Zuma\TASS

Самым богатым на звездные именины оказался апрель. 60 обожаемых миллионами артистов были рождены сердцем весны. Среди них Эмма Уотсон (серия фильмов о Гарри Поттере), Галь Гадот («Чудо-женщина») и Майкл Фассбендер («12 лет рабства», «Бесславные ублюдки» франшиза «Люди Икс»).

Август, Лев и Дева — второе место

globallookpress.com / Zhu Yaozhong via ZUMAPRESS.com

По данным исследовательской группы FROM MARS, вторым по сексуальности месяцем рождения стал август — в конце лета мир обогатился на 51 знаменитость из секси-рейтинга Ranker. В их числе темнокожая красавица Холли Берри («Бал монстров», «Облачный атлас»), Блейк Лайвли («Век Адалин», сериал «Сплетница») и Крис Хемсворт («Тор», «Гонка», «Мстители»).

Февраль, Водолей и Рыбы — третье место

globallookpress.com / q68 via ZUMAPRESS.com

Бронзовый приз достался Рыбам и Водолеям, рожденным в феврале. Среди 49 сногсшибательных представителей шоу-бизнеса в конце зимы земной путь начали певица Рианна, рок-музыкант Гарри Стайлс и актер Майкл Б. Джордан («Фантастическая четверка», «Просто помиловать»).

Самый сексуальный знак зодиака — Овен

globallookpress.com / Sony Pictures Entertainment via ZUMAPRESS.com

Эксперты также вычислили, что большинство самых сексуальных и любимых противоположным полом звезд — Овны, следом за ними идут Тельцы, а завершают тройку Львы. Первенство взяли такие артисты как Роберт Дауни-младший («Железный человек», «Шерлок Холмс, «Впритык») и Кристен Стюарт (сага «Сумерки», «Ранэвэйс», «Светская жизнь»).

На втором месте Эмбер Херд и Джордж Клуни, а на последнем — Дженнифер Лоуренс («Голодные игры», «Мой парень — псих») и Джейсон Стейтем («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Гнев человеческий»).

Тем, кто родился в прохладном и мрачном октябре (Весы), а также еще двум знакам зодиака астрологи советуют не отчаиваться. Пусть вы не в одном ряду с Рианной и Джорджем Клуни, зато Вселенная приготовила вам приятный сюрприз! Как пишет URA.RU, три представителя астрологического круга разбогатеют в этом месяце!

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