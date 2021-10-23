Пасть змеи: как по рукам узнать, с какой стороны ждать «подлянки»

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Артем Зайцев
Эксклюзив 1 222

В жизни иногда наступают моменты, когда хочется сказать, что кто-то «отравил» всю жизнь. И такого человека легко можно определить по линиям на ладонях. Скорее всего, они поражены Нагой.

Фото, видео: depositphotos / Amaviael; 5-tv.ru

Очень часто мы говорим, что кто-то «отравляет» нам жизнь, но даже не задумываемся, насколько глубоким смыслом обладают эти слова. В хиромантии есть линия под названием Нага. Это слово переводится как «змея», а на руках выглядит как пасть рептилии. С помощью этого знания можно заранее определить токсичного человека и быть готовым к его ядовитому укусу. О том, как распознать эту линию, в беседе с 5-tv.ru рассказал хиромант Иван Громов.

Холм Венеры

Нага обычно поражает линию жизни. Она может идти со стороны большого пальца по холму Венеры. Холм Венеры — это семья. В таком случае это значит, что именно семья влияет на вашу жизнь разрушительно. 

«Не нравится родителям выбор молодого человека по поводу девушки. Они сделали все, чтобы они расстались и поссорились», — приводит пример хиромант.

Однако здесь стоит быть внимательными. Если Нага пересекает холм Венеры, а линия жизни не меняется, то семья практически не влияет на вашу жизнь, хоть постоянно и пытается. А если она становится тоньше — то есть серьезный повод обеспокоиться.

Холм Луны

Если же Нага пересекает линию головы, это значит, что задевается холм Луны. Холм Луны отвечает за путешествия, поездки. Также он отражает социум — иначе говоря, ваше окружение. То есть разрушающее воздействие оказывают ваши друзья или коллеги. Именно в общении с кем-то из них кроется корень ваших проблем.

Ране 5-tv.ru рассказал, как выбрать идеального мужа по рукам и обойти маньяка.

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