Львович о рождении «особенного» сына у Саввиной: «Ия очень горевала по этому поводу»

Наследник артистки, которого режиссер назвал «маленьким мальчиком 64-х лет», должен был прожить около 40, но труд и нежность матери сотворили чудо.

Покойному сыну актрисы Ии Саввиной очень повезло — несмотря на недуг, мама не оставила его в роддоме. Синдром Дауна, с которым появился на свет Сергей Шестаков, не лишил его родительской любви и заботы. Хоть для артистки это стало сокрушительным ударом, и растить «особенного» ребенка было очень трудно, судьба Шестакову была уготована лучшая из возможных, считает журналист, критик и режиссер Борис Львович — друг и сосед Саввиной.

«Конечно, это страшная ошибка природы, что он родился с одной лишней хромосомой. На это не влияет ничего — ни сексуальная позиция родителей, у жутких алкашей не рождаются дауны. Родился он у профессора, умнейшего человека, одного из самых талантливых ученых МГУ и у великой актрисы. Это случайность. То, что Ия отказалась его оставлять в роддоме и забрала его, в этом ему страшно повезло», — рассказал Львович.

Единственное, что хотела знать артистка, увидев своего малыша — сколько он проживет. Врачи говорили, что отмерено ребенку не больше 43 лет — средняя цифра для людей с синдромом Дауна. Шестаков скончался на 65-м году жизни. Это сосед актрисы считает исключительно заслугой Саввиной.

«Ему очень повезло в жизни, я считаю, Сереже. Моя бабушка говорила, что в каждом невезении должно быть везение. Он (Сергей Шестаков. — Прим. ред.) вырос в любви, в уважении к себе. Поэтому я считаю, его жизнь так и продлилась долго. Потому что его все любили кругом», — отметил Львович.

Актриса все силы вложила в развитие Сергея. После ее смерти о сыне стал заботиться отчим, актер театра на Таганке Анатолий Васильев. Сергей рос сообразительным и веселым, читал стихи, играл на фортепиано, изучал английский язык, прекрасно рисовал — его работы высоко оценивались на различных конкурсах.

Львович был хорошо знаком с Шестаковым, он также является близким приятелем Васильеву. С Сергеем критик часто беседовал, и беседы получались интересными. Как отметил режиссер, покойный был умницей, даже получил высшее образование, но при этом всегда оставался ребенком — «маленьким мальчиком 64-х лет».

«Ия вложила в него огромный кусок своей жизни, она, конечно, очень горевала по этому поводу, она его называла „мой бедолага“. Но тем не менее, в этой горечи она все равно знала, что он учился постоянно. Он занимался английским, он играл на музыкальном инструменте клавишном», — вспоминает критик.

Прощание и похороны «особенного» сына звезды советского кино пройдут в Москве 24 октября.

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