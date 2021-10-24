Умер режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин

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Игорь Рязов
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Известный российский кинематографист скончался на 73-м году жизни.

Фото, видео: ТАСС / Крючков Никита; РИА Новости / Галина Кмит, кадры из фильмов "Особенности национальной охоты", "Блокпост", "Особенности национальный рыбалки", "Убойная сила", "Кукушка"

Умер режиссер Александр Рогожкин. Известный российский кинематографист скончался на 73-м году жизни.

По информации 5-tv.ru, народный артист России ушел из жизни вечером, 23 октября. О причинах смерти, а также дате и месте прощания пока не сообщается.

Информацией о смерти режиссера также поделилась кинокритик Ольга Шервуд. Большой пост посвященный Александру Рогожкину она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен. Как, впрочем, не только он из ленфильмовских лучших людей. Мы были дружеские знакомцы с 1974-го; последние годы, увы, прошли совсем без него; сейчас слов нет», — написала она.

Александр Рогожкин известен как автор популярных в России комедий. Одни из самых любимых у зрителей: «Особенности национальной охоты» (1995 год), «Особенности национальной рыбалки» (1998) и «Особенности национальной охоты в зимний период» (2000). Среди других известных фильмов режиссера — «Кукушка» (2002) и «Блокпост» (1998).

Кроме того, Александр Рогожкин был одним из режиссеров и сценаристов первого сезона сериала «Улицы разбитых фонарей», а также создателем сериала «Убойная сила».

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Умер режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин

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