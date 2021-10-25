Полиция начала поиски пропавшей актрисы Светланы Светличной

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Светлана Шевченко
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Предварительно, страдающей от проблем с памятью артистки нет дома с 21 октября.

Полиция начала поиски пропавшей актрисы Светланы Светличной

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Полиция начала поиски пропавшей актрисы Светланы Светличной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информатор отметил, что 81-летняя знаменитость не выходит на связь с 21 октября. По другим данным, опубликованным в СМИ, артистки нет дома с 20 октября.

В августе подруга актрисы и психолог Елена Перелыгина сообщала о ее хорошем самочувствии. Приятельница отметила, что звезда фильма «Бриллиантовая рука» регулярно обследуется у врачей и следить за здоровьем. Перелыгина напомнила, что Светличная страдает деменцией.

Возможно ли, что артистка забыла свой адрес и поэтому не может вернуться домой — неизвестно. Тем не менее, поясняли ее близкие, пожилая женщина все чаще путает последовательность событий в повествованиях, порой забывает недавно произошедшее. Сама Светличная говорила, что нарушения памяти — последствие травмы годовалой давности.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Светлана Светличная заявила, что нашла врача, который поможет ей реабилитироваться после несчастного случая на съемках.

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