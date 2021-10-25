Сын пропавшей Светличной потребовал денег за информацию о состоянии матери

Сын актрисы Светланы Светличной Алексей Ивашов отказался от комментариев относительно ее пропажи и потребовал у продюсера 5-tv.ru денег за сведения о матери. Согласно данным источника, 81-летняя артистка не выходит на связь с родственниками с 21 октября, а в ее квартире никого нет. Хотя пожилая кинозвезда и страдает от проблем с памятью, прежде она не уходила из дома надолго и не терялась, как бывает порой с людьми с деменцией.

Ивашов, хоть и привлек к поискам матери полицию, рассказать прессе об обстоятельствах исчезновения отказался. На аргумент продюсера о том, что распространение информации о пропаже в СМИ может помочь быстрее найти Светличную, мужчина отрезал — не заинтересован.

«Это стоит денег! Денег стоит моя информация! Не надо никакой помощи!» — сказал Ивашов, после чего, не дождавшись коммерческого предложения, попрощался и завершил разговор.

Тем временем РИА Новости в своем Telegram-канале сообщает, что Светличная, вероятно, переехала ближе к своим родственникам, с которыми недавно помирилась, потому и отсутствует в квартире. Такую версию представителям агентства озвучил актер и друг пропавшей Иван Николаев.

В августе приятельница актрисы — психолог Елена Перелыгина — рассказывала журналистам, что звезда фильма «Бриллиантовая рука» регулярно обследуется у врачей и следит за здоровьем. Стоит отметить, что после падения на голову Светличной осветительного приборе год назад, память все чаще стала ее подводить. Поэтому одна из версий причин исчезновения актрисы пока такова: она могла просто забыть дорогу домой.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Светлана Светличная рассказала, с какими трудностями ежедневно сталкивается после травмы головы.