Жорин о первом в истории опровержении через Instagram: «Могла выйти сухой из воды»

Адвокат Сергей Жорин в интервью 5-tv.ru разобрал первый случай в российской судебной практике об обязании ответчика опубликовать опровержение в Instagram и допустил возможность его опротестования.

В российской судебной практике впервые произошел случай, когда ответчица, жительница Тюмени, обязана выложить в своем акккаунте Instagram сторис с опровержением ранее опубликованной ею информации, которая якобы порочит честь и достоинство мужчины — ее бывшего супруга. После развода женщина стала выкладывать в своем микроблоге Instagram красноречивые сторис о том, что ее экс-супруг не платит алименты и оставляет ее с детьми без жилья, выселяя их из квартиры. Муж в поисках правды обратился в суд с требованием опровергнуть компрометирующую его информацию, и закрепить опровержение бывшей на странице ее соцсети в течение года. Решение тюменского суда — уникальное в своем роде, женщина имела все шансы «выйти сухой из воды», такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал звездный адвокат Сергей Жорин.

«В данном случае суд поступил в рамках действующего законодательства — ст. 152 ГК и Пленума Верховного суда о защите чести, достоинства и деловой репутации, где сказано, что истец, наряду с компенсацией морального вреда, может также требовать опровержения порочащей информации», — объяснил Сергей Жорин.

При этом, пояснил эксперт, ответчик должен опровергнуть недостоверную информацию тем же способом, каким и распространил ее. Поэтому решение выглядит вполне логичным и соответствует закону: опубликовав якобы лживые сведения о супруге в разделе сторис своего аккаунта Instagram, женщина теперь обязана опровергнуть их в той же соцсети.

Однако, по мнению звездного адвоката, есть неувязки: с одной стороны, на истце лежит обязанность доказать факт распространения информации, порочащей его честь и достоинство, а с другой — основная сложность заключается в том, что Instagram-аккаунт принадлежит именно ответчику.

Юрист допустил, что ответчица по неопытности подтвердила свою принадлежность к Instagram-аккаунту, с которого допускались обвинения в адрес мужчины.

«Если бы женщина не призналась, что аккаунт зарегистрирован на нее, то российскому суду самостоятельно установить ее принадлежность к нему было бы практически невозможно, так как на данный момент представительства Instagram нет в России», — пояснил Жорин возможность женщины избежать наказания.

При этом, если говорить о возможных действиях гражданского суда, то маловероятно, что он бы стал делать запрос в Нью-Йорк, где находится штаб-квартира компании. И уж тем более кажется нереальным ответ Америки обычному российскому суду.

Таким образом, если бы ответчица не признала, что Instagram именно ее, то суд и не мог бы призвать ее распространить опровержение в Instagram, так как если не доказано, что ты владелица, то соответственно, тебя не могут заставить что-то публиковать на чужой странице.

«К сожалению, по делам данной категории почему-то суды боятся взыскивать большие суммы компенсации морального вреда — в конкретном случае суд обязал женщину выплатить пять тысяч рублей вместо тридцати запрашиваемых — средняя статистика по стране 50 тысяч рублей. Конечно, даже 50 тысяч не могут компенсировать нравственные и моральные страдания от распространения недостоверной информации. Считаю, что размер компенсации должен увеличиваться, чтобы соответствовал понесенному объему моральных страданий и выступал сдерживающим фактором для тех, кто распространяет непроверенную, недостоверную и порочащую информацию», — подытожил Сергей Жорин.

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