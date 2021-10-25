Сумку с документами и деньгами нашли в квартире пропавшей Светличной

В квартире Светланы Светличной, в которую ее недавно перевезли родственники, полицейские обнаружили собранный рюкзак с документами, набитый деньгами. По одной из версий, актриса готовилась к побегу от своих же родных.

Как выяснил 5-tv.ru, недавно родственники продали прежнюю квартиру Светличной и перевезли ее в другую на окраине, где в последний раз и видели актрису. По словам соседей, Светличную перевезли против ее воли. Сама артистка не раз заявляла в СМИ, что родные хотят ее убить из-за двухкомнатной квартиры, а однажды даже обвинила внучку в неудачной попытке отравления.

По словам друзей Светличной, в последнее время скандалы в ее семье усилились из-за наследства. Ранее актриса планировала оставить все правнуку, но потом передумала в пользу молодого ухажера и помощника, которым, предположительно, является актер Иван Николаев.

«Конечно, есть какой-то флирт, несомненно. Я вот знаю только Николаева. Опять же, я с ним не общаюсь, он мне кажется опасным мужчиной, потому что с такой разницей в возрасте… Либо это отклонения. Мне кажется, он как-то за ней ухаживает. И она, конечно, очень расположена», — рассказала приятельница Светличной психолог Елена Перелыгина.

Сам Николаев на связь не выходит и вопрос наследства Светличной не комментирует. Между тем речь идет о драгоценностях, антикварной мебели и трех квартирах в Москве, одна из них — трехкомнатная в «сталинке» на Ленинском проспекте. По оценке вице-президента Гильдии риэлторов России Константина Апрелева, примерная стоимость всех трех квартир может колебаться от 65 до 80 миллионов рублей, в зависимости от состояния, этажности и качества отделки.

Соседи по новому адресу Светличной говорят, что уже через несколько дней после переезда она просила у них помощи в поиске адвоката для отмены сделки по продаже квартиры.

По словам сына Светличной Алексея Ивашова, актрисе необходим постоянный присмотр, поэтому он перевез ее поближе к себе. Однако жила заслуженная артистка РСФСР одна, хотя уже не могла самостоятельно ходить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 81-летняя Светлана Светличная 21 октября ушла из дома и пропала. Известно, что актриса страдает деменцией. По словам родственников и друзей, она все чаще путает последовательность событий, иногда забывает то, что произошло совсем недавно. Состояние Светличной ухудшилось после травмы головы год назад во время записи интервью.