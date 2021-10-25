Россиян предупредили о риске лишиться 10 тысяч рублей

Срок подачи заявлений на единовременную выплату к учебному году истечет в ближайшее время.

Пенсионный фонд напомнил россиянам о сроках выплаты единовременной помощи к учебному году, которая составляет десять тысяч рублей. Об этом пишет информационное агентство DEITA.RU со ссылкой на онлайн-журнал «Налоги и бухгалтерия».

Приказ о выплате пособия родителям с детьми-школьниками президент РФ Владимир Путин подписал в июле, подать заявление можно до 1 ноября. Денежные средства предоставлялись родителям, чтобы помочь собрать детей в школу.

Подать заявление можно, не выходя из дома, прямо на сайте Госуслуг. Никаких дополнительных документов не требуется. Также документ принимается в любом отделении фонда. Ранее в ПФР отмечали, что пособие получат более 20 миллионов детей. На школьные выплаты из государственного бюджета выделили 204 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что тысячи пенсионеров получат по 50 тысяч рублей к 80-летию открытия Дороги жизни. Правительство выделило на эти цели выделило 3,9 миллиардов рублей.