Зависит от ДНК: опубликовано предсказание аннунаков о конце света в 2022 году

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Мадлена Гришина
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О пришествии на Землю инопланетных богов в своих писаниях сообщали древние шумеры

Зависит от ДНК: опубликовано предсказание аннунаков о конце света в 2022 году

Фото: Depositphotos / solarseven

Как бы многие ни говорили, что надо жить здесь и сейчас, большинство задумывается о будущем. А внеземные цивилизации оставили множество предсказаний. Одно из них, что ждет человечество совсем скоро — в 2022 году.

Самое устрашающее, что может ожидать землян — это глобальная катастрофа. По предсказаниям инопланетной цивилизации аннунаков, как сообщает RSUTE, так древние шумеры называли своих богов, спустившихся с небес и создавших человечество, именно в 2022 году должно произойти нечто страшное. Какой именно будет катаклизм, из древних писаний пока неясно, но, согласно им, аннунаки называли это событие концом света. Именно он заставит аннунаков спуститься на Землю. Некоторым людям удастся спастись. Исходя из пророчеств, они выберут тех, у кого чистое ДНК и заберут с собой на планету Нибиру. Оставшиеся на Земле неминуемо погибнут.

Считается, что древняя цивилизация аннунаки существовала на Земле тысячи лет назад и вынуждена была покинуть планету. Спасение они нашли на планете Нибиру. И раз в тысячелетие они якобы возвращаются на Землю, чтобы наблюдать за следующим витком ее развития.

Научного подтверждения их существования нет, поэтому редакция обращает внимание, что предсказания являются лишь рассуждениями. К слову, конец света предсказывался уже много раз и ни разу не подтвердился.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что видели люди в момент клинической смерти.

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