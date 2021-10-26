Какая вы собака по знаку зодиака?

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Карина Бернтгольц
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Зная астрологию, о человеке можно очень многое рассказать и даже сопоставить его характер с поведением любимых животных.

Какая вы собака по знаку зодиака?

Фото: Depositphotos / vospalej

Астрология может очень многое рассказать о человеке, о его характере, вкусовых предпочтениях, манерах. Основываясь на этих данных, можно сопоставить разные знаки зодиака с любимыми питомцами — собаками — и выяснять, на кого из животных разные представители астрологического круга походят больше всего.

Огненные знаки зодиака

Depositphotos / sliper84

Овнам соответствует собака породы алабай, она такая же напористая, смелая. Если такой питомец что-то хочет, его ничего не сможет остановить на пути к цели. Даже хозяин. Подобно Овнам алабаи бесстрашные и не прочь рисковать, было бы зачем.

Львы во многом напоминают йоркширских терьеров. Они обожают внимание и заботу окружающих. Особенно их впечатляют различные игрушки и красивые наряды. Судя по всему, такие собаки так же, как и Львы, любят производить впечатление на окружающих.

Стрельцам соответствует стаффордширский терьер. Это очень преданная собака, которая может стать надежным другом и защитником. Она будет отгонять от хозяина других питомцев и всегда придет ему на помощь, если потребуется помощь, пишет Rsute.

Знаки зодиака стихии Земли

РИА / Илья Питалев

Тельцы больше всего похожи на собаку породы бассет-хаунд. Представителей этого знака зодиака с таким питомцем сближает лень и любовь к различным пассивным занятиям. Однако такая собака способна и четко идти по следу, не отвлекаясь на соблазны — пусть долго и с препятствиями, но обязательно «возьмет» цель. Впрочем, как и представители знака!

Девам соответствует ризеншнауцер. Такую собаку очень легко дрессировать, она послушная, с легкостью выполняет команды. не отходит от правил. Однако если этот питомец что-то задумал, он себя никак не выдаст — настолько скрытно и незаметно у него получается проворачивать свои хитрые схемы.

Козерогам отлично подходит немецкая овчарка — дисциплинированная, трудолюбивая и не способная сидеть без дела. Тем, кому доведется жить с таким питомцем, придется и самим приучаться к четкому расписанию. Собака не позволит лениться и уходить от дел.

Знаки зодиака воздушной стихии

РИА Новости / Илья Наймушин

Близнецы по характеру напоминают сибирского хаски. Эта собака с первого взгляда умеет очаровать абсолютно любого, однако стоит ее привести в дом, как она тут же устроит бардак, поднимет на уши соседей и будет своенравно себя вести. Если же питомцу попадется строгий хозяин, он будет плясать под его дудку.

Водолеям соответствует джек-рассел-терьер. Это непоседы, с которыми никогда не бывают скучно. Они любят играть и постоянно требуют внимания. Такие питомцы всюду следуют за своим хозяином, правда в надеждах, что он наконец поучаствует в их веселых забавах.

Весам в чем-то похожи на чихуахуа. С виду эти собаки выглядят очень хрупкими и беззащитными, однако они способны дать отпор любому, кто встанет на пути.

Знаки зодиака стихии воды

Depositphotos / surkovdimitri

Ракам подходят колли и лабрадоры — это максимально добрые, чувствительные собаки, для которых на первом месте будет всегда стоять семья и хозяин. Такие питомцы очень любят детей и способны усмирить даже самых непослушных из них. 

Скорпионам соответствуют доберманы — красивые, опасные и азартные. Они идут к цели сквозь преграды, не обращая внимания на угрозу жизни. 

По своему характеру Рыбы напоминают афганскую борзую породу. Такие питомцы требуют невероятного ухода за собой и любят покрасоваться на публике. Тем, кто приручил этих животных, придется в них вложить много денег. 

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Какая вы собака по знаку зодиака?

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