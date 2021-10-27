В Москве задержали подозреваемого в убийстве банкира и его семьи

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Ксения Темникова
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Бывшего топ-менеджера «Смоленского банка», его жену и восьмилетнего сына жестоко убили в их же квартире.

В Москве задержали подозреваемого в убийстве банкира и его семьи

Фото: Depositphotos / zestmarina

Московским правоохранителям удалось задержать подозреваемого в жестоком убийстве бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» Михаила Яхонтова, его жены и маленького сына, сообщили источники 5-tv.

С задержанным Андреем С.  проводятся следственные действия.  Известно, что следствие называет его непосредственным исполнителем жестокой расправы.

Семью экс-банкира зверски убили прямо в их квартире в элитном жилом комплексе на Мосфильмовской улице в Москве. Встревоженая долгим отсутствием звонков дочь Яхонтова Анастасия пришла к родителям и обнаружила истерзанные тела. В квартиру девушка заходить не стала и сразу обратилась в полиции.

При осмотре тел выяснилось, что всех членов семьи бизнесмена зарезали. Самого Яхонтова перед смертью жестоко избили, а сыну сломали шею.  Убийство произошло за день до того, как мальчик должен был отправиться на спортивные сборы в Турцию — собирался участвовать в соревнованиях по теннису.

В 2016 году бизнесмен стал фигурантом уголовного дела о растрате средств «Смоленского банка». Он провел за решеткой шесть лет и недавно вышел на свободу. Мужчина задолжал кредиторам более 19 миллиардов рублей, большую часть — физическим лицам.

 Ранее 5-tv.ru публиковал видео Следственного комитета из квартиры Яхонтова.

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