«Сюрпризы» беременности: невестка Валерии вынуждена лечь на операцию

23-летняя девушка рискует остаться без модельной внешности из-за постоянных проблем с дыханием.

Невестка певицы Валерии — юная модель Лиана Шульгина — сообщила о серьезных проблемах со здоровьем. Девушка готовится к хирургическому вмешательству. А все из-за носа, который почему-то «перестал дышать».

В Instagram Шульгина выложила пост, в котором раскрыла детали случившегося. Оказалось, еще до рождения ребенка молодая особа ощутила острую нехватку кислорода. Что только не делала Лиана в надежде, что нос начнет выполнять свои прямые обязанности: и промывала слизистую, и обрабатывала каплями — ничто не помогало. В итоге ей пришлось обратиться за помощью к медикам. Диагноз был неутешительным.

«Я стала сильно говорить в нос. Врач сказал настраиваться на операцию по исправлению перегородки, потому что следующую беременность будет еще хуже. Я вообще не хочу делать…» — призналась фанатам невестка Валерии.

Instagram @lianashulginaa

WMJ.ru уточняет, что Лиана Шульгина стала мамой 1 января 2021 года. Беременность девушки протекала довольно сложно. Она постоянно сетовала на боли в спине, начались проблемы с гормонами и щитовидной железой, а также дали знать о себе застарелые хронические болезни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 23-летней невестке Валерии понадобилась экстренная помощь медиков.