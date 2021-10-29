Оправдан ли брак, когда один супруг другому во внуки годится и к чему это приведет

Сексолог Алия Королева в интервью 5-tv.ru раскрыла причины «зрелых» союзов и вероятные сценарии развития отношений в паре, где один старше другого на 50 и более лет.

Общество часто осуждает неравные браки, когда разница в возрасте между супругами превышает 20-30 лет. Однако и история, и наши дни показывают и доказывают, что счастливы вместе могут быть и возлюбленные, больше подходящие на роль дедушки и внучки.

Чарли Чаплин и Полетт Годдар (36), Сильвио Берлускони и Франческа Паскале (49), Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (36), недавнее бракосочетание 60-летнего экс-замглавы Минфина РФ Андрея Вавилова и 24-летней конкуристки Софи-Антуанетты Дилуа (36) — существенная разница более 35 лет не стали помехой для крепкого союза знаменитостей.

Почему юность так привлекательна для старости? Согласно исследованиям журнала Demography, мужчины, выбравшие себе в качестве спутницы жизни более молодую партнершу, живут дольше, чего, однако, не скажешь о самих женщинах: значительная разница сильно влияет на уменьшение продолжительности жизни юных жен.

Несмотря на возможные негативные последствия, молодые девушки все чаще решаются на такие тяжеловесные союзы. Причин тут может быть только две, считает психолог-сексолог Алия Королева и в интервью 5-tv.ru раскрывает вероятные сценарии развития отношений в паре, где один старше другого на 50 и более лет.

Причина № 1 — финансы

Финансы играют немаловажную роль в жизни человека, и деньги могут стать весомым аргументом при принятии девушкой решения.

«Если партнер-мужчина более обеспечен и имеет высокий социальный статус, то с ним молодая девушка будет чувствовать себя в безопасности: в случае рождения детей состоятельный муж сможет не только воспитать правильно, но и максимально обеспечить свое потомство», — объяснила эксперт.

Причина № 2 — комплекс Электры

Это понятие пришло из классического психоанализа и является женским аналогом Эдипова комплекса. Оба комплекса означают, что девочка или мальчик испытывают неосознанное влечение к своему родителю. Согласно древнегреческому мифу, молодая девушка Электра, дочь микенского царя Агамемнона, убивает свою мать, которая лишила жизни ее отца.

Комплекс Электры, по мнению психологов, развивается, когда женщина ищет в брачном партнере фигуру отца, которого у нее либо совсем не было в детстве, либо реальный отец не уделил должного внимания дочери, не окружил ее достаточной заботой и поддержкой.

«Как правило, они (молодые женщины — Прим.ред.) выбирают более старших партнеров, чтобы мужчина для нее был не только партнером по жизни или сексуальным партнером, а выступил бы еще и в роли отца, то есть проявлял заботу и внимание, стал наставником и покровителем», — подчеркнула сексолог Алия Королева.

Эксперт добавила, что, как правило, у пожилого мужчины снижена сексуальная функция, но женщине, согласившейся на такие отношения, чувственная любовь особенно и не нужна при имеющемся комплексе Электры: секс уходит на задний план, а то и вовсе не имеет значения.

Хорошо это или плохо? Психолог не видит ничего страшного в такой возрастной пропасти. Цифры в паспорте — не главное, если такой союз устраивает и взаимовыгоден для обоих. Почему бы и нет, считает эксперт, если это тот случай, когда мужчина реализуется, чувствует себя прекрасно и более молодым рядом с девушкой, а также сама молодая женщина чувствует, что она таким образом компенсирует недополученную потребность в заботе.

«Возможно ли счастливое продолжение семьи? — Да, благодаря денежному статусу мужчины и молодости женщины может получиться отличное потомство, и следующее поколение может неплохо жить», — подытожила сексолог.

Как ранее писал 5-tv.ru, сексолог Королева призвала женщин не бояться частой смены половых партнеров.