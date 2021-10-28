Экс-супруга Аршавина снова оказалась в больнице: «Готовят к операции»

Алиса Казьмина не теряет надежду вернуть былую красоту, изуродованную страшным недугом.

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина — тяжелобольная журналистка Алиса Казьмина — сообщила, что находится в больнице, где ее готовят к операции. Ранее она поделилась с подписчиками новостью, что собирается вернуть свою прекрасную внешность, изуродованную страшным аутоиммунным заболеванием.

«Я в больнице, меня готовят к операции», — написала Казьмина в Instagram.

В комментарии к посту она говорит, что находит в себе силы двигаться вперед ради троих детей — «команды, которая не даст из нее уйти».

«Хватит. Больше не позволю себя разрушать. Впереди операции и только созидание себя, своего Дома и детей», — решительно заявила экс-супруга футболиста.

Instagram @arshavina_alisia_7

Подписчики в комментариях дружно подбодрили Казьмину и пожелали ей удачной операции.

«Пусть все пройдет хорошо»;

«Вижу хороший настрой. Непременно так все и будет!»;

«Алисочка, все, стоп! Черная полоса закончена! Начинается новая полоса в вашей жизни, наполненная радостью, смехом, любовью, приятными сюрпризами и невероятным счастьем», — пишут фолловеры.

Проблемы со здоровьем у Казьминой начались вскоре после развода с Аршавиным. Она заметила, что кончик ее носа потемнел — начали разлагаться ткани. Медики диагностировали аутоиммунный некроз и чудом спасли Казьмину от смерти, но от ее красивой внешности не осталось и следа. Сейчас несчастную женщину поддерживают только мама, дети и подписчики в соцсети. Ни спортсмен, ни его близкие родственники посочувствовать Казьминой не хотят.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-жена Аршавина опять ложится под нож пластического хирурга в надежде вернуть былую привлекательную внешность.