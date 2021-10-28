Экс-супруга Аршавина снова оказалась в больнице: «Готовят к операции»
Бывшая жена Аршавина Алиса Казьмина в больнице готовится к операции
Фото: Instagram @arshavina_alisia_7
Алиса Казьмина не теряет надежду вернуть былую красоту, изуродованную страшным недугом.
Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина — тяжелобольная журналистка Алиса Казьмина — сообщила, что находится в больнице, где ее готовят к операции. Ранее она поделилась с подписчиками новостью, что собирается вернуть свою прекрасную внешность, изуродованную страшным аутоиммунным заболеванием.
«Я в больнице, меня готовят к операции», — написала Казьмина в Instagram.
В комментарии к посту она говорит, что находит в себе силы двигаться вперед ради троих детей — «команды, которая не даст из нее уйти».
«Хватит. Больше не позволю себя разрушать. Впереди операции и только созидание себя, своего Дома и детей», — решительно заявила экс-супруга футболиста.
Подписчики в комментариях дружно подбодрили Казьмину и пожелали ей удачной операции.
«Пусть все пройдет хорошо»;
«Вижу хороший настрой. Непременно так все и будет!»;
«Алисочка, все, стоп! Черная полоса закончена! Начинается новая полоса в вашей жизни, наполненная радостью, смехом, любовью, приятными сюрпризами и невероятным счастьем», — пишут фолловеры.
Проблемы со здоровьем у Казьминой начались вскоре после развода с Аршавиным. Она заметила, что кончик ее носа потемнел — начали разлагаться ткани. Медики диагностировали аутоиммунный некроз и чудом спасли Казьмину от смерти, но от ее красивой внешности не осталось и следа. Сейчас несчастную женщину поддерживают только мама, дети и подписчики в соцсети. Ни спортсмен, ни его близкие родственники посочувствовать Казьминой не хотят.
Ранее 5-tv.ru писал, что экс-жена Аршавина опять ложится под нож пластического хирурга в надежде вернуть былую привлекательную внешность.
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