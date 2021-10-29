Рунический гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября для всех знаков зодиака

Будущее можно и нужно знать, уверены специалисты по звездам, предлагая использовать знаки космоса для достижения своих целей. Неоценимую помощь в этом оказывает древний способ гадания по рунам, их толкованием занимается опытный провидец Игорь Вечерский, не раз предсказавший события из жизни знаменитостей и мировые катаклизмы.

Эксклюзивно для 5-tv.ru эксперт составил рунический гороскоп для всех знаков зодиака с 1 по 7 ноября 2021 года.

Овен

Вуньо, турисаз и уруз предоставляют вам отличные ресурсы для больших дел, для серьезного приложения своих сил и для достижения результата. И, хотя подобные действия могут быть сопряжены с определенным риском, в это время вы имеете очень хороший потенциал.

Телец

Кено, отал и ансуз советуют узнать новую информацию, начать получать другие знания, которые будут иметь важное значение для больших будущих процессов. В это время вы сможете расширить свой кругозор и узнать необходимые факты.

Близнецы

Манназ, отал и эйваз рекомендуют приступить к реализации запланированных перемен. Эти изменения могут носить как частный характер, так и принести ветер перемен в целом в вашу жизнь. В этот период вы сможете найти и необходимые компоненты для этого, и проложить достаточно конкретную дорогу в будущее.

Рак

Турисаз, гебо и наутиз говорят о том, что недостаточный резерв возможностей, который сложился в прошлый период, может быть вами преодолен с помощью заключения необходимых союзов, а также при привлечении партнеров в вашу жизнь.

Лев

Хагалаз, перевернутая кено и перевернутый тейваз не рекомендуют каких-то активных действий в этот промежуток времени и, скорее всего, направлены на накопление сил и ожидание благоприятных обстоятельств. Необходимо увеличить свой потенциал, и, что очень важно, проанализировать верность той информации, которой вы владеете на сегодняшний день.

Дева

Кено, ингуз и дагаз советуют взять ситуацию в свои руки и использовать те появляющиеся возможности, которые приходят в этот промежуток времени. Для того, чтобы открыть для себя нечто новое, неиспытанное ранее. Вероятно, вы сможете завершить идущие в вашей жизни события и перенести сферу своих усилий на другой уровень.

Весы

Перевернутый альгиз, хагалаз и перевернутый уруз говорят о том, что лучше всего взять паузу и отдохнуть, набраться сил. Либо использовать этот момент для очищения той или иной сферы вашей жизни, в которой вы сможете дальнейшем построить что-то новое.

Скорпион

Перевернутая феху, беркана и турисаз говорят о том, что ваша материальная сфера может переживать сложные моменты. Однако в этот промежуток времени вы можете, используя решительные действия, прийти к увеличению потенциала, к росту и, в целом, к усилению своих позиций.

Стрелец

Иса, манназ и ингуз советуют вам обратить внимание на ценность людей в вашем кругу и заняться поиском необходимых вам личностей, которые в этот промежуток времени могут привнести достаточно положительных условий в целый ряд событий. Это касается как личной жизни, так и рабочей и деловой, а также творческой сфер.

Козерог

Наутиз, альгиз и перевернутый уруз советуют в это время проанализировать сферу нехватки ресурсов. Понять, чего именно вам не хватает для достижения цели. Потому как, с одной стороны, вы находитесь в это время в достаточно прочном, устойчивом положении. С другой стороны — вам необходимо увеличить свой потенциал, потому как он может быть увеличен.

Водолей

Перевернутый лагуз, перевернутый тейваз и альгиз советуют учитывать вероятность изменения планов, что все может пойти в несколько ином русле. В то же время, если вы не будете ставить слишком большие задачи, а будете использовать возможности именно в той степени, в которой они к вам приходят в жизнь, то вы сможете упрочить свои позиции и заложить хороший резерв.

Рыбы

Ансуз, перевернутый лагуз и соуло открывают вам, с одной стороны, прекрасные возможности, которые отчасти будут заключены в сфере речи, в сфере установления контактов и шанс, если так можно выразиться, навязывания своего мнения. С другой стороны, это может быть связано с тем, что у вас могут измениться приоритеты, цели и возникнуть неожиданные ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по дате рождения рассчитать взлеты и падения в своей жизни.