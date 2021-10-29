Любовь каких знаков Зодиака будет длиться вечно

Расположение звезд во время рождения определяет судьбу человека — об этом знали еще в древности. Не в последнюю очередь это касается и личной жизни — люди с определенными знаками Зодиака лучше подходят друг другу. В Instagram-аккаунте n_goroskop астрологи рассказали, какие пары останутся вместе навсегда.

Овен и Рыбы

Упертые Овны и вечно переживающие Рыбы идеально дополняют друг друга — первые никогда не перестанут убеждать свою половинку в том, что они заслуживают счастья, а вторые будут сглаживать желание Овнов всегда идти напролом и помогать видеть краски жизни. Их химия неоспорима, а роман будет длиться вечность.

Лев и Весы

В этой паре спокойные и рассудительные Весы будут, как им и свойственно, уравновешивать пылких и ярких Львов — но будут ослеплены их статью и сиянием. Львы в этой паре — источник счастья и вдохновения, а Весы — надежный тыл и человек, которому всегда можно довериться.

Близнецы и Стрелец

И те, и другие обожают приключения, органически не могут сидеть на месте и ценят искренность превыше всего — их любовь станет путешествием сквозь года, оставаясь такой же яркой и насыщенной, как в первый день, а исследовать они будут друг друга — и в открытиях найдут свое счастье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каком месяце разным знакам Зодиака лучше всего искать любовь.