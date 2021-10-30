Словно на ежика наступил: о каких болезнях расскажут горящие стопы
Врач Черненко рассказала об опасных причинах жжения стоп
Фото, видео: depositphotos / IgorVetushko; 5-tv.ru
Врач Елена Черненко рассказала, в каком случае при болях в ногах не стоит откладывать визит к терапевту.
Многим знакомы неприятные ощущения тяжести в ногах, особенно к концу рабочего дня или после длительной прогулки, которые обычно исчезают после того, как ножки отдохнут. Иногда такое состояние можно перепутать с более серьезным синдромом жжения стоп. Отличить болезнь от обычной усталости легко по двум симптомам: боли усиливаются ночью и могут распространяться вверх — от ступни до голени. Почему возникают ощущения жжения или покалывания в стопах, и что это может означать, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала врач-терапевт Елена Черненко.
Пациенты чаще всего жалуются на неприятное чувство покалывания: «горит» стопа, как будто там иголочки, словно наступил на ежика.
«Характерные ощущения жжения в стопе относятся к разновидности боли, которая называется нейропатической и означающей, что где-то поврежден или защемлен нерв», — пояснила специалист.
Врач назвала самые частые причины, из-за которых могут возникнуть неприятные симптомы в ногах:
- сахарный диабет;
- давление в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, вызывающее повреждение нерва;
- варикозная болезнь вен нижних конечностей.
Боль могут спровоцировать и другие нейропатии, причиной может стать и злоупотребление алкоголем.
Врач отметила, что из-за распространившейся за последние два года короновирусной инфекции такой признак — покалывание в ногах — может сигнализировать о склонности к опасному тромбозу.
Если вы обнаружили один похожих симптомов у себя, записываемся на прием к медицинским работникам и начинаем с врача-невролога и врача-терапевта.
«Врач-терапевт назначит анализы на сахар и, если он повышен, направит к эндокринологу. Также врач-терапевт назначит УЗИ сосудов нижних конечностей и, если есть проблема с венами, направит вас к флебологу», — поделилась эксперт Елена Черненко.
Как ранее писал 5-tv.ru, терапевт рассказала о смертельной опасности отека ног.
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