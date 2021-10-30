Словно на ежика наступил: о каких болезнях расскажут горящие стопы

Врач Елена Черненко рассказала, в каком случае при болях в ногах не стоит откладывать визит к терапевту.

Многим знакомы неприятные ощущения тяжести в ногах, особенно к концу рабочего дня или после длительной прогулки, которые обычно исчезают после того, как ножки отдохнут. Иногда такое состояние можно перепутать с более серьезным синдромом жжения стоп. Отличить болезнь от обычной усталости легко по двум симптомам: боли усиливаются ночью и могут распространяться вверх — от ступни до голени. Почему возникают ощущения жжения или покалывания в стопах, и что это может означать, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала врач-терапевт Елена Черненко.

Пациенты чаще всего жалуются на неприятное чувство покалывания: «горит» стопа, как будто там иголочки, словно наступил на ежика.

«Характерные ощущения жжения в стопе относятся к разновидности боли, которая называется нейропатической и означающей, что где-то поврежден или защемлен нерв», — пояснила специалист.

Врач назвала самые частые причины, из-за которых могут возникнуть неприятные симптомы в ногах:

сахарный диабет;

давление в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, вызывающее повреждение нерва;

варикозная болезнь вен нижних конечностей.

Боль могут спровоцировать и другие нейропатии, причиной может стать и злоупотребление алкоголем.

Врач отметила, что из-за распространившейся за последние два года короновирусной инфекции такой признак — покалывание в ногах — может сигнализировать о склонности к опасному тромбозу.

Если вы обнаружили один похожих симптомов у себя, записываемся на прием к медицинским работникам и начинаем с врача-невролога и врача-терапевта.

«Врач-терапевт назначит анализы на сахар и, если он повышен, направит к эндокринологу. Также врач-терапевт назначит УЗИ сосудов нижних конечностей и, если есть проблема с венами, направит вас к флебологу», — поделилась эксперт Елена Черненко.

Как ранее писал 5-tv.ru, терапевт рассказала о смертельной опасности отека ног.