Убийца в горшке: почему дома нельзя держать денежное дерево

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Ника Шумерская
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Почему дома нельзя держать денежное дерево

Убийца в горшке: почему дома нельзя держать денежное дерево

Фото: depositphotos / Inna_Astakhova

Безобидная, на первый взгляд, обитательница российских подоконников и столов бухгалтеров толстянка, называемая «денежным деревом», может быть смертельно опасной.

Почему дома нельзя держать денежное дерево, которое, согласно сложившемуся мнению, является символом материального благополучия? Дело в том, что безобидная, на первый взгляд, обитательница российских подоконников и столов бухгалтеров толстянка, называемая «денежным деревом», может быть смертельно опасной: в ее листьях содержится мышьяк. Это яд, отравиться которым можно, употребив растение в пищу.

Легкость ухода и отличный элемент декора — за эти качества народ полюбил суккулент Крассулу, называемый денежным деревом. Похожее на японский бонсай многолетнее растение из южной Африки предпочитают дарить как залог финансового успеха. Считается, что с каждым новым сочным листком достаток в доме растет, а опадающее растение предвещает финансовый крах или крупные незапланированные траты.

Дерево обросло и другими приметами:

  • Чтобы дерево приносило доход, его нужно «подпитать»: пересаживая в горшок, на его дно нужно положить три монетки различного номинала.
  • День обязательного общения с толстянкой — среда. Для воплощения мечты и сохранения кошелька стоит поговорить с комнатным растением, выложив ему всю правду о своих доходах и расходах.
  • Листопад — дурной знак, для избегания потерь советуют поменять расположение цветка.
  • Дерево рекомендуют регулярно пересаживать, причем в горшок большего размера. Новый «дом» для растения желательно выбирать красного цвета.
  • По фен-шую, чтобы в семье царила гармония, и все были здоровы и счастливы, нужно обзаводиться сразу и мужским, и женским растением. У мужского дерева янь есть шипы, а его листья и цветы заострены, женское — инь — отличается более круглыми листьями и цветками.

Знание о том, что растение является потенциально опасным, способным вызывать отравление, аллергию, диарею и потерю сознания не повод отказываться от мысли стать баснословно богатым за его счет. Достаточно переставить денежное дерево в место, не доступное для маленьких детей и животных, и уже оттуда наслаждаться его экзотической красотой, мысленно подсчитывая свою прибыль.

Как ранее писал 5-tv.ru, специалист по фэн-шуй рассказала о настоящих вампирах среди растений.

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