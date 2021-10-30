Предполагаемой нарушительницей общественного порядка оказалась блогер с четырьмя тысячами подписчиков.

Молодую петербурженку задержали за фотосессию в стрингах на фоне Исаакиевского собора. 31-летняя блогер Ирина Волкова славится скандальными постами в Instagram. В этот раз сделать «крутой» контент без грустных последствий не получилось.

Как сообщил источник в МВД, девушка передана следственным органам для проведения процессуальных действий. Если удастся доказать, что своим поведением блогер нарушила законодательство, ей назначат наказание.

Незадолго до задержания Волкова стала постить в Instagram «злобные» сторис. Девушка с татуировкой «грешница» писала, что ее угнетает осуждение со стороны общественности, советовала СМИ прекратить звонить ей с расспросами и намекала на то, что вряд ли перестанет совершать опрометчивые поступки.

«Я очень злюсь на людей за то, что они такие мерзкие. Мне стыдно за них. Вы же понимаете, что все, что вы мне желаете, это — ваша участь? Я же ведьма! <…> Жизнь одна — кайфуйте!» — обратилась к негодующим Волкова.

Instagram @vftdy

Ранее 5-tv.ru показал кадры со скандальной фотосессии Волковой у Исаакиевского собора.