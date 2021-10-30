Репетиция успеха как рефлекс Павлова: польза и вред юношеской мастурбации

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук эксклюзивно для 5-tv.ru раскрыл особенности онанизма у подростков и юношей.

Долгое время сексуальное самоудовлетворение считалось грехом, рукоблудие осуждали и церковь, и некоторые родители, заставая любимые чада за столь развратным, по их мнению, занятием. Если в раннем детстве онанизм носит больше исследовательский характер, то по мере приближения к детородному возрасту мастурбация является своего рода разрядкой в период юношеской гиперсексуальности. Особенности онанизма у подростков и юношей, а также обоснованность связанных с деликатной темой мифов эксклюзивно для 5-tv.ru раскрыл врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

Подростковая и юношеская мастурбация достаточно распространена: по данным различных исследований, «разряжаются» от 70 до 90 процентов молодых мужчин.

Этот период жизни характеризуется повышенным уровнем тестостерона, бурной фантазией и на этом фоне часто еще и недоступностью интимных отношений. Если у молодого человека уже есть контакты с девушками и связанные с ними мысли, фантазии, прикосновения и запахи, то при мастурбации юноша представляет себе сцены возможной близости. При самостимуляции и достижении оргазма, он собственноручно закрепляет свой будущий сценарий.

«Это своего рода репетиция успеха. Проводив девушку после свидания и поцеловав, юноша при мастурбации вспоминает эти волнующие минуты и представляет возможное развитие дальнейших отношений. Закрепление в формате условных рефлексов Павлова делает его более смелым в следующий раз, ведь эти сценарии уже отрепетированы и закреплены», — заявил врач-сексолог.

В целом специалисты рассматривают юношескую мастурбацию как естественный процесс, который играет роль стимулятора к последовательному движению вперед.

Однако могут возникнуть проблемы в юношеской мастурбации, причин, которые грозят мужской несостоятельностью в будущем, несколько.

Порноконтент как сексуальная фантастика

Из-за использования порнороликов молодой человек легко обзаводится сексуальными комплексами: в сравнении с киногероями сексуальной фантастики юноша чисто визуально проигрывает. Он обращает внимание на размеры мужского достоинства, продолжительность сексуального акта, при этом зачастую не понимая, что перед ним — не норма, а работу специально подобранных актеров.

«Юноша учится не создавать свои сценарии и репетировать их, а подглядывать за другими, причем часто в патологическом ключе. Теша себя мыслями о своей широте кругозора, на самом деле часто закрепляя у себя специфические запуски, сексуальные триггеры», — пояснил эксперт особенности стимуляции при просмотре «горячего» видео.

Залипание на шаблонном контенте, по мнению врача, станет причиной неудач в чувственных отношениях с настоящими женщинами. Научившись быстро переключаться с ролика на ролик, такой мужчина может недоумевать, почему он быстро теряет интерес к партнерше, и ему нужна все новая и новая. Очень часто выбравшие такой скользкий путь самоудовлетворения, мужчины– жертвы потребления порноконтент попадают на прием к сексологу, чтобы понять, почему им сложно удерживать сексуальное влечение с постоянной партнершей и как наладить нормальные отношения.

Слишком сильная стимуляция

Вторая проблема, по мнению сексолога, заключается в специфической стимуляции. Зачастую онанирование может сопровождаться более резкими движениями с более сильной стимуляцией. Последствия мощного воздействия могут выражаться в невозможности достичь оргазма простыми методами.

«В дальнейшем половой член не может получить столь сильную, привычную стимуляцию при классическом коитусе, и это может быть чревато эректильной дисфункцией, то есть эрекция может пропадать прямо во время полового акта. А это уже способствует формированию синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи», — отметил специалист.

Опустошение

И третья проблема — это навязчивая, обсессивная мастурбация. Считается нормальным, когда после полового акта все участники удовлетворены и хотят отдохнуть, переключившись на нежности и ненавязчивые разговоры. При регулярном потреблении видео, стимулирующих сексуальное желание, подросток продолжает видеть ненасытных дам вновь и вновь. Его мозг воспринимает это как призыв, и подросток порой буквально «выжимает из себя все соки». В таком случае мастурбация может даже носить изнуряющий характер.

Если такой «марафон» надолго затянется, возрастает риск истощения дофаминовых рецепторов. Пресыщенность чувственными наслаждениями, которые превратились в тяжелое физическое занятие, может отразиться на снижении сексуального влечения. При этом молодому человеку, словно наркоману, требуется все большая доза, а потом наступает опустошение. Такое насилие над своим телом может встречаться не только у подростков, но и взрослых мужчин.

«Мастурбация может быть естественным этапом становления сексуальности юноши, если является закреплением текущего успеха и репетиций будущего, она способствует активному поиску и реализации в последующем эротической и сексуальной составляющей. Но дезадаптивная форма, с потреблением порноконтента, нереалистичными фантазиями, в обсессивной форме может создавать проблемы в будущем в виде снижения полового влечения, эректильной дисфункции, формирования синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи, а также неспособностью удерживать влечение в постоянных отношениях», — резюмировал врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

Эксперт призвал оберегать себя и своих сыновей от развития негативного сценария. Сексуальным воспитанием юношей, по его мнению, должны заниматься отцы, выделяя время на обсуждение с сыновьями столь такой деликатный темы, поскольку правильные рефлексы могут стать гарантом создания счастливой семьи в будущем.

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