Сильные гены: как живет и выглядит внучка Михалкова и Вертинской

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Артем Решетов
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Как живет и выглядит внучка Михалкова и Вертинской

Сильные гены: как живет и выглядит внучка Михалкова и Вертинской

Фото: kino-teatr.ru / Людин

Внешность Анастасии Вертинской притягивала множество мужчин, да и Никита Михалков в молодости был весьма хорош собой. Их внучка Александра вобрала в себя все лучшее.

Гены Анастасии Вертинской и Никиты Михалкова представляют из себя гремучую смесь, их внучка Александра лучшее тому доказательство, уверен портал tvcenter.ru. Звездная пара пробыла вместе совсем недолго — за три года обладающие взрывным характером Вертинская и Михалков устали друг от друга и разошлись. Но за это время у них родился ребенок — мальчик Степан.

У Степана личная жизнь сложилась более гармонично, в 1992 году у предпринимателя родилась дочь от Аллы Сиваковой. Девочку назвали Александрой — в честь прадеда.

Александра Михалкова росла очень способной — закончила школу экстерном в 15 лет и поступила на истфак МГУ. Училась она самозабвенно — после окончания одного образования спустя всего лишь год начала обучаться в художественном институте, хотя ее внешность вполне позволяла ей стать актрисой или моделью.

Instagram @sashalubitkoife

Да и во время образования она не сидела на месте — трудилась в ресторане отца, а в перерыве между образованиями работала в сфере журналистики. Сейчас она занимается живописью — и ее работы имеют спрос.

В личной жизни Михалковой все тоже сложилось удачно — она вышла замуж за актера Петра Скворцова и успела родить двух детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самочувствии Никиты Михалкова после операции — режиссер полностью погружен в работу.

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