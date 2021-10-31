Ягудин объяснил, почему зрители «Ледникового периода» невзлюбили Бородину

Фигурист Алексей Ягудин объяснил, почему участие Ксении Бородиной в «Ледниковом периоде» вызывает критику многих зрителей. По словам спортсмена, многочисленные фанаты шоу не привыкли видеть в нем участников, построивших карьеру на хайпе — это подтверждается и тем, что Ольгу Бузову, участвовавшую в шоу в прошлом сезоне, также встретили «ледяным» холодом.

«Что это такое, зачем это надо?»— привел мнение зрителей Ягудин в YouTube-шоу «Детали».

Катание пары Владимир Соловьев - Ксения Бородина вызывает и критику жюри. Эти участники проекта зачастую получают самые низкие оценки. Впрочем, Ягудин не умоляет достоинств знаменитостей: он уверен, что пара достаточно гармоничная и может вырасти в будущем.

Впрочем, судя по словам знакомых, у Бородиной довольно непростой характер. Ранее 5-tv.ru рассказывал о заявлении другой участницы телестройки Леры Фрост — она раскрыла, как себя ведет Ксения Бородина с теми, кто ей «неугоден».