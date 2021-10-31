Выкинул из окна: родственник убитых сестер в Туве рассказал причины трагедии

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Светлана Шевченко
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Подозреваемый в убийстве сестер в Туве признался в содеянном

Выкинул из окна: родственник убитых сестер в Туве рассказал причины трагедии

Фото: depositphotos / hrabar

К слову, мать погибших девочек была осуждена по семи уголовным статьям.

Выкинул из окна, потому что они его ослушались и пытались покинуть квартиру. Такие объяснения своим действиям дал задержанный по подозрению в убийстве двух несовершеннолетних сестер в столице Тувы. По информации 5-tv.ru, он является их родственником. В свои 23 года он уже был осужден за умышленное причинение вреда здоровью и в настоящее время находился в федеральном розыске за незаконное завладение чужим автомобилем.

Следователи установили, что девочки росли в семье неоднократно судимой женщины. За ней числится семь статей уголовного кодекса, среди которых грабеж с применением насилия, умышленное причинение вреда здоровью, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, приобретение и сбыт наркотиков. У нее есть еще одна дочь-третьеклассница. В момент трагедии она находилась на работе в одном из ресторанов города.

Девочек с многочисленными травмами под окнами многоквартирного дома на улице Лопсанчапа в Кызыле около пяти утра. Девятилетняя школьница умерла на месте происшествия, ее 14-летнюю сестру доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места трагедии.

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