Дмитрий Дюжев шокировал гостей показа больного Валентина Юдашкина в Кремле

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Алексей Хитров
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Актер Дюжев рассказал, как со скандалом покинул показ Юдашкина в Кремле

Дмитрий Дюжев шокировал гостей показа больного Валентина Юдашкина в Кремле

Фото: Instagram @vyudashkin

Звезда «Бригады» шокировал гостей показа модельера странным высказыванием о его состоянии.

Актер Дмитрий Дюжев, будучи на показе Валентина Юдашкина в Кремле, допустил неуклюжее высказывание в адрес больного раком модельера, намекнув на его скорую смерть.

«Все живем одним днем. Тот день, когда перейдем в иной мир, никто не знает. Сегодня мы видели гения. Нашего современника. Увидим ли мы его когда-нибудь еще — неизвестно», — заявил Дюжев журналистам НТВ.

Слова звезды «Бригады» шокировали присутствующих на показе гостей. Актеру дали понять, что его дальнейшее присутствие нежелательно, в результате он был вынужден покинуть мероприятие до его окончания.

Сам Юдашкин, которому в этом году исполнилось 58 лет, узнал о своем диагнозе — рак пищевода — в 2016 году. С тех пор он активно борется с постигшим его недугом, перенеся уже несколько полостных операций и курсов химиотерапии.

По словам модельера, он спокойно относится к неизбежности ухода из этого мира и больше озабочен поиском преемника. По мнению Юдашкина, это должен быть исключительный человек, который умеет думать, художник, способный продолжить славную жизнь модного дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Юдашкина назвала вероятного наследника его дела.

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