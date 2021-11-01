Дава нашел замену Бузовой: «Кажется, я влюбился»

Исполнитель попросил подписчиков поддержать его и уговорить избранницу пойти с ним на свидание.

Давид Манукян, похоже, нашел замену бывшей возлюбленной Ольге Бузовой. Новой избранницей блогера и рэпера может стать певица Мари Краймбрери.

На своей странице в Instagram Манукян опубликовал фрагмент совместного выступления с Краймбрери на съемках шоу «Дуэты», где исполнители заключили друг друга в объятия. Подписчикам Дава объявил, что влюбился и попросил их помочь в организации свидания.

«Кажется, я влюбился. Отмечайте в комментах Мари и пишите: „Иди с Давидом на свидание“», — написал Манукян.

Instagram @dava_m

Поклонники пришли в восторг от выступления артистов и начали писать, что Давид и Мари могут составить прекрасный дуэт не только на сцене.

«Очень красивый дуэт получился. Голоса классно звучат вместе. Спасибо вам за этот кайф. Прекрасно смотритесь вместе»;

«Обалденный дуэт. Голоса сошлись»;

«Было очень круто. Мари иди с Давидом на свидание»;

«Дуэт великолепен, все сложилось. А сам собирайся и пригласи девушку на свидание, в киношку. Она не откажет, как такому можно отказать», — откликнулись поклонники.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, еще недавно страдавший от расставания с Ольгой Бузовой блогер и рэпер Давид Манукян заявил о готовности к новым отношениям. На своей странице в соцсети он обратился к поклонникам с просьбой помочь ему найти девушку, а потенциальным претенденткам предложил писать о себе в комментариях.