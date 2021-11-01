Дава нашел замену Бузовой: «Кажется, я влюбился»
Давид Манукян признался в любви к Мари Краймбрери
Фото: globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Исполнитель попросил подписчиков поддержать его и уговорить избранницу пойти с ним на свидание.
Давид Манукян, похоже, нашел замену бывшей возлюбленной Ольге Бузовой. Новой избранницей блогера и рэпера может стать певица Мари Краймбрери.
На своей странице в Instagram Манукян опубликовал фрагмент совместного выступления с Краймбрери на съемках шоу «Дуэты», где исполнители заключили друг друга в объятия. Подписчикам Дава объявил, что влюбился и попросил их помочь в организации свидания.
«Кажется, я влюбился. Отмечайте в комментах Мари и пишите: „Иди с Давидом на свидание“», — написал Манукян.
Поклонники пришли в восторг от выступления артистов и начали писать, что Давид и Мари могут составить прекрасный дуэт не только на сцене.
«Очень красивый дуэт получился. Голоса классно звучат вместе. Спасибо вам за этот кайф. Прекрасно смотритесь вместе»;
«Обалденный дуэт. Голоса сошлись»;
«Было очень круто. Мари иди с Давидом на свидание»;
«Дуэт великолепен, все сложилось. А сам собирайся и пригласи девушку на свидание, в киношку. Она не откажет, как такому можно отказать», — откликнулись поклонники.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, еще недавно страдавший от расставания с Ольгой Бузовой блогер и рэпер Давид Манукян заявил о готовности к новым отношениям. На своей странице в соцсети он обратился к поклонникам с просьбой помочь ему найти девушку, а потенциальным претенденткам предложил писать о себе в комментариях.
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