Собчак улетела из России: «Мир ловил меня, но не поймал»
Ксения Собчак улетела из России из-за антиковидных мер
Фото: globallookpress / Pavel Kashaev, Павел Кашаев
Как оказалось, телеведущая вакцинировалась двумя разными вакцинами против коронавируса специально для того, чтобы свободно путешествовать за границу.
Телеведущая Ксения Собчак решила устроить себе отпуск на время объявленных в стране нерабочих дней. Светская львица рассказала на своей странице в Instagram, что вакцинировалась от коронавируса, поэтому сидеть дома ей нет никакого смысла.
«Сидеть на карантине я решительно не хочу. Я привилась, причем давно. Почему я должна страдать из-за несознательных граждан и Бероева, из-за которых мы не можем выработать коллективный иммунитет?» — поинтересовалась Собчак у общественности, стоя в VIP-зале аэропорта Шереметьево в дизайнерских тапочках.
Также супруга Константина Богомолова призналась, что, как человек крайне рациональный, не до конца понимает, почему на фоне роста заболеваемости в стране закрыли рестораны и фитнес-центры, а не, к примеру, метро.
От всей этой неразберихи звезда решила улететь подальше, правда куда именно, не сказала. Но наверняка в замечательные края, где тепло, светло и радостно. Впрочем, в комментариях были настроены не очень оптимистично. Подписчики последовательно отправляли телеведущую в Белоруссию, Афганистан, Северную Корею и даже в Таджикистан.
Впрочем, стоит отметить, что светская тусовщица и так долго на одном месте не задерживается. Только недавно она летала в Италию, где выступала в качестве ведущей на грандиозной по своему размаху свадьбе экс-сенатора Вавилова и юной конкуристки Софи Дилуа.
Журналист-расследователь Олег Лурье тогда выразил свое удивление тем фактом, что теледива так активно перемещается по миру в разгар пандемии, когда во многих странах действуют ограничения и карантинные меры для прибывающих.
Как оказалось, Ксения Анатольевна вакцинировалась двумя разными вакцинами против коронавируса специально для того, чтобы свободно путешествовать за границу. Сначала телеведущая поставила себе «Спутник V», а через некоторое время вакцину Johnson & Johnson.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Собчак рассказала, сколько зарабатывает в год.
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