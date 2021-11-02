Собчак улетела из России: «Мир ловил меня, но не поймал»

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Надежда Квашенко
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Ксения Собчак улетела из России из-за антиковидных мер

Собчак улетела из России: «Мир ловил меня, но не поймал»

Фото: globallookpress / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Как оказалось, телеведущая вакцинировалась двумя разными вакцинами против коронавируса специально для того, чтобы свободно путешествовать за границу.

Телеведущая Ксения Собчак решила устроить себе отпуск на время объявленных в стране нерабочих дней. Светская львица рассказала на своей странице в Instagram, что вакцинировалась от коронавируса, поэтому сидеть дома ей нет никакого смысла.

«Сидеть на карантине я решительно не хочу. Я привилась, причем давно. Почему я должна страдать из-за несознательных граждан и Бероева, из-за которых мы не можем выработать коллективный иммунитет?» — поинтересовалась Собчак у общественности, стоя в VIP-зале аэропорта Шереметьево в дизайнерских тапочках.

Также супруга Константина Богомолова призналась, что, как человек крайне рациональный, не до конца понимает, почему на фоне роста заболеваемости в стране закрыли рестораны и фитнес-центры, а не, к примеру, метро.

Instagram @xenia_sobchak

От всей этой неразберихи звезда решила улететь подальше, правда куда именно, не сказала. Но наверняка в замечательные края, где тепло, светло и радостно. Впрочем, в комментариях были настроены не очень оптимистично. Подписчики последовательно отправляли телеведущую в Белоруссию, Афганистан, Северную Корею и даже в Таджикистан.

Впрочем, стоит отметить, что светская тусовщица и так долго на одном месте не задерживается. Только недавно она летала в Италию, где выступала в качестве ведущей на грандиозной по своему размаху свадьбе экс-сенатора Вавилова и юной конкуристки Софи Дилуа.

Журналист-расследователь Олег Лурье тогда выразил свое удивление тем фактом, что теледива так активно перемещается по миру в разгар пандемии, когда во многих странах действуют ограничения и карантинные меры для прибывающих.

Как оказалось, Ксения Анатольевна вакцинировалась двумя разными вакцинами против коронавируса специально для того, чтобы свободно путешествовать за границу. Сначала телеведущая поставила себе «Спутник V», а через некоторое время вакцину Johnson & Johnson.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Собчак рассказала, сколько зарабатывает в год.

 

Тема:
Эпидемия коронавируса
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