Лурье о гонораре Собчак за свадьбу экс-сенатора Вавилова: российский бюджет

Грандиозное торжество на берегу озера Комо привлекло внимание к прошлому бывшего чиновника.

Грандиозная свадьба экс-сенатора Андрея Вавилова с 24-летней Софи-Антуанетты Дилуа в Италии собрала весь российский бомонд, а также привлекла внимание к прошлому бывшего чиновника.

Как рассказал журналист Олег Лурье в интервью МИЦ «Известия», основу состояния, на которое сейчас гуляет Вавилов и его именитые гости составили деньги, которые когда-то находились в российском бюджете.

«Гигантские гонорары, которые получит госпожа Собчак… Источник этих гонораров понятен, потому что других источников у господина Вавилова не было», — отметил журналист.

Кроме того, Лурье поразился тому, как просто знаменитостям и Собчак в частности, дается перемещение по миру в период пандемии коронавируса и ограничительных мер.

Как известно, недавно телеведущая собиралась лететь в США, чтобы присутствовать в жюри конкурса красоты, потом отправилась вести свадьбу в Италию, откуда улетела во Францию.

«Судя по нынешней ситуации по ковиду в мире, так свободно перемещаться мало кто может, все же находится в локдаунах», — удивился журналист.

По его словам, даже если предположить, что телеведущая привилась от коронавируса какой-то из западных вакцин, все равно в странах действуют карантины для пребывающих и перемещаться так быстро вряд ли получится.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с первого дня свадьбы Андрея Вавилова и Софи-Антуанетты Делуа. На них запечатлено, как невеста станцевала на стуле. Кроме того, можно рассмотреть колье-змею за 16 миллионов рублей на Ксении Собчак. Она обратилась к невесте со словами: «Тебе повезло».

Также 5-tv.ru рассказывал, что на второй день гуляний начали происходить странности у элитного отеля Grand Hotel Tremezzo. Сначала туда вызвали скорую помощь, которая кого-то госпитализировала, а затем немецкий флаг у здания итальянской гостиницы заменили на российский.