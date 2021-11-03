Азбука обнаженного тела: ТОП-5 секретов захватывающего секса без проникновения

Получить полноценное удовольствие от секса можно и без непосредственного проникновения, считают эксперты. Этот способ не только поможет достигнуть оргазма, но и сделать секс захватывающим и интересным. Предварительные ласки могут принести еще больше удовольствия, главное правильно подойти к процессу. Есть пять секретов, которые помогут ощутить себя с любимым по-новому, пишет WMJ.ru со ссылкой на Well And Good и секс-терапевта Рейчел Райт.

Изучите себя

По словам специалиста, партнер может взять главенство и сфокусироваться на эрогенной зоне другого. К примеру, на клиторе женщины. Обнаружить его довольно просто, несмотря на множество мифов. Можно менять нажим и использовать для этого разные части тела. Но стоит предварительно понять — что именно вам нравится и рассказать об этом своему партнеру. Иначе дело рискует пойти прахом.

Покажите, как ласкаете себя

Эксперт призывает: не стоит стесняться себя и своего тела. Продемонстрируйте на глазах партнера, как мастурбируете. Он запомнит движения и повторит. Разве удовольствие не стоит того?

Практикуйте оральный секс

Оральные ласки, вдумчивые и неторопливые, способны принести также немало наслаждения. Не забудьте спросить у возлюбленного, как и что ему нравится. Подойдут и уроки из интернета. Этот вид секса точно нравится и мужчинам, и женщинам. Если вы не уверены в партнере, даже для оральных ласк используйте презерватив — герпес еще никто не отменял.

Ищите другие эрогенные зоны

Уши, шея, пальцы — каждый человек чувствует по-разному и разные части тела способны воспринимать прикосновения тоже по-разному. Возможно, та самая заветная точка кроется где-то, где вы еще не трогали своего партнера? Это могут быть соски, колени, внутренняя сторона бедер. Ищите, пока не обнаружите.

Используйте секс-игрушки

Это еще один способ без пенетрации принести удовольствие партнеру. Есть как женские, так и мужские устройства. Их можно вместе выбирать, но еще интереснее применять. К слову, игрушки являются отличным подарком. Еще не рассматривали такой вариант?

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