Началось изучение самого загадочного кусочка России, изменившего историю страны

После Британской и Монгольской, Российская империя была третьей по площади за всю историю человечества. От Тихого океана до Атлантического, от ледовых полей Арктики до высоких гор Гиндукуша на юге.

Многие помнят про нашу Аляску, но мало кто знает, что в Греции была Архипелагская губерния. Во время одной из войн с Турцией была попытка закрепиться на Кикладских островах в Эгейском море. Корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев узнал эту потрясающую историю.

Это первая подобная экспедиция за два с половиной столетия. Со дна Эгейского моря водолазы поднимают фрагменты, казалось, давно затерянных российских кораблей. Якоря, балласты и даже орудия — почти в идеальном состоянии.

«По сути, эти корабли изменили нашу историю. В этом их ценность. Они изменили Россию. Наша жизнь была бы совсем другой, если бы не это», — интригует руководитель экспедиции Алексей Никулин.

Факт, о котором почти не пишут в учебниках истории. Кикладские острова — у самого берега Греции — когда-то были частью Российской империи. Именно тут во время войны с турками существовала целая губерния. А еще — крупнейший форпост в Средиземном море.

Так называемую Архипелагскую экспедицию снарядили по личному приказу Екатерины II, которая решила поддержать восставших против Османской империи греков. Первые эскадры Балтийского флота отправлялись в дальний поход прямо отсюда — с кронштадтского рейда. Всего — больше 50 кораблей и восьми тысяч военных.

По меркам тех времен — настоящая спецоперация. На переход длиной в пять тысяч миль моряки потратили без малого год. Уже в Эгейском море они одержали триумфальную победу над турками в Чесменском сражении и взяли под контроль сразу три десятка островов. В самой Греции, кстати, были совсем не против.

«Бытовало пророчество, что придет „северный народ“, „светлый народ“ и освободит греков от османского владычества. И вот, представьте, прибывает российская эскадра. Каково было грекам?!» — передал настроения предков Агафангел Гкиуртзидис, исполнительный директор Фонда греческих исследований.

Следы русских моряков здесь находят до сих пор — вот, например, их автографы на скалах пещер. А вот — античный амфитеатр, который они же помогали восстанавливать. Вместе с этим, по всему архипелагу строились новые школы и больницы. Которых раньше просто не было.

«Отношения между местным населением и моряками были очень теплыми, даже дружественными. Хоть конкретные доказательства заключения браков до нас не дошли, многие на архипелаге считают себя потомками русских», — отметил историк-археолог Анастасиос Касапидис.

Оставаться российской губернией островам, правда, пришлось недолго. Через четыре года по мирному договору с турками Россия оставила Киклады, но получила выход к Черному морю — территории рядом с Азовом, Керчь и знаменитый пролив.

«Киклады укрепили роль России как морской державы. Не было тогда Черноморского флота и воевать с Османской империей тогда можно было только так — с Эгейского моря», — объяснил военный историк Борис Юлин.

Теперь в Эгейском море планируют продолжить научную работу, чтобы в подробностях вспомнить все о самом загадочном кусочке России. Над которым, пускай и на время, вновь появился знакомый триколор.