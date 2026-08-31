Осенью в России возможны аномальные осадки и наводнения

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 36 0

Экстремальные дожди ожидаются на всей территории РФ.

Какой в России будет осень в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Физик Владимир Семенов: осенью 2026 года в России возможны наводнения

Этой осенью в России возможны аномальные ливни, которые могут спровоцировать наводнения. Об этом в беседе с ТАСС рассказал директор Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов.

Как уточнил эксперт, по сравнению с 2025-м в 2026-м доля ливневых дождей будет выше. Экстремальные осадки ожидаются на всей территории России. При этом наводнения, как пояснил собеседник агентства, могут произойти только в западной или восточной части нашей страны, так как именно туда обычно заходят атлантические и тихоокеанские циклоны.

«Яркий пример — экстремальное наводнение на Амуре в 2013 году», — подчеркнул Владимир Семенов.

Ученый также добавил, что в этом году возможны и другие аномалии. Речь про раннее или, наоборот, позднее наступление морозов. Другая «особенность» грядущей осени и зимы — дата установления плотного снежного покрова. Согласно предварительным прогнозам синоптиков, в Центральной России обильное количество снега выпадет лишь в конце декабря.

Владимир Семенов отметил, что подобные природные качели оказывают негативное воздействие на всю экосистему и сельское хозяйство.

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