Из театра Моссовета ушел Александр Домогаров

Театр Моссовета после ухода Виктора Сухорукова может лишиться еще одного ведущего актера. По информации источника StarHit.ru, Александр Домогаров написал заявление в конце октября.

Согласно информации издания, причина ухода Домогарова совпадает с позицией Сухорукова. Всему виной политика, проводимая в театре его новым руководителем Евгением Марчелли.

«Этот театр не „рвал“ вершин театрального прогресса, но оставался таким стабильным, что казалось этот столп не свернуть. Оказывается — возможно. И дело не в худруке, дело в труппе театра. Растренированной, занятой только своими личными амбициями, разобщенной и хотящей всего, не имея на это уже никакого права. Ни творчески, никак. В театре рассорили и разобщили труппу. Старики ушли, а нам ничего не остается, как сберечь самих себя», — говорил об обстановке в театре Александр Домогаров.

После смены руководства не только ведущие актеры, но и зрители стали замечать не лучшие перемены. Вместо спектаклей различные шоу и перфомансы — по сцене разлетается краска, танцуют полуголые мужчины. Евгений Марчелли на это заявлял, что его представления о театре разнятся с репертуаром. Потому перемены были очевидны.

Однако официального подтверждения от Александра Домогарова касательно его ухода пока не поступало. Источники из его окружения говорят, что речи об увольнении не идет. Он лишь решил взять отпуск на некоторое время.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Марчелли был уверен — после увольнения Сухорукова больше никто театр не покинет.