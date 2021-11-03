Два человека погибли при крушении Ан-12 в Иркутской области. Воздушное судно упало и загорелось при заходе на посадку возле села Пивовариха.

Пилоты грузового самолета не смогли осуществить посадку с первого раза и ушли на второй круг. Предварительно, по данным 5-tv.ru, на борту находилось восемь человек. Судьба шестерых пока не известна.

Спасатели приступили к тушению корпуса воздушного судна. Информация уточняется. Известно, что оно принадлежало авиакомпании «ИрАэро» и следовал по маршруту из Якутска в Иркутск.