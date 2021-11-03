Два человека погибли при крушении Ан-12 в Иркутской области
Воздушное судно упало и загорелось при заходе на посадку возле села Пивовариха.
Фото: РИА Новости / Алексей Даничев
Два человека погибли при крушении Ан-12 в Иркутской области. Воздушное судно упало и загорелось при заходе на посадку возле села Пивовариха.
Пилоты грузового самолета не смогли осуществить посадку с первого раза и ушли на второй круг. Предварительно, по данным 5-tv.ru, на борту находилось восемь человек. Судьба шестерых пока не известна.
Спасатели приступили к тушению корпуса воздушного судна. Информация уточняется. Известно, что оно принадлежало авиакомпании «ИрАэро» и следовал по маршруту из Якутска в Иркутск.
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