Повелся на прописку: Винокур признался, что его брак задумывался фиктивным

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Артем Решетов
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Владимир Винокур рассказал, что его брак задумывался фиктивным

Повелся на прописку: Винокур признался, что его брак задумывался фиктивным

Фото: globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Его будущая жена предложила ему фиктивный брак — чтобы его распределили в московский театр. В итоге, они вместе уже почти полвека.

Юморист Владимир Винокур поделился интересной историей из своей жизни — на телеканале RTVI вышло подробное интервью с сатириком, в котором он рассказал, как женился.

История получилась неожиданная — при распределении в московские театры отдавали предпочтение актерам с московской пропиской, а Винокур был «курским соловьем». Его будущая жена Тамара Первакова решила помочь молодому стажеру остаться в столице.

«Она ко мне подошла и говорит: „Вы знаете, мы с мамой разговаривали, у вас в театре есть роли, вас могут оставить. Мы можем вам сделать фиктивный брак бесплатно“. Я говорю: „Зачем фиктивный? Я не всегда буду стажером, я буду известным, популярным, богатым, поверьте мне“. Ну, она говорит: „Попробую вам поверить“», — рассказал юморист.

И ее вера была оправдана — Винокур действительно стал богатым и популярным, да и квартирный вопрос решился сам собой, когда сатирик получил жилплощадь от государства. И вот уже 47 лет они вместе — и в счастье, и в горести. Особенно ярко вспоминает Винокур реабилитацию после аварии.

«Когда я попал в аварию и лежал в госпитале военном в Германии, она приехала с Настей — маленькой дочкой — и сказала: „Никаких депрессий! Вова, ты артист! И ты должен не только встать, но и танцевать“», — вспоминает Винокур.

И он встал — делал все возможное, чтобы поврежденные ноги снова заработали. Сначала учился ездить на инвалидной коляске, затем ходить и затанцевал благодаря любимой жене.

А пока супруги Винокур уверенно подходят к золотой свадьбе, у кого-то отношения заканчиваются за три года — ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анастасия Ивлеева жалеет, что рассталась с Элджеем по-доброму.

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