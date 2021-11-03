Дважды бабушка Наталья Штурм показала голую грудь на фоне природы: «Как раньше»

55-летняя звезда устроила «голую» фотосессию, едва прикрыв прелести просвечивающим платьем. В комментариях внезапно возмутился Прохор Шаляпин.

Недавно ставшая бабушкой во второй раз певица Наталья Штурм оголила грудь, устроив фотосет на живописном побережье. Звезда эстрады позирует практически обнаженной — прелести скрывает только просвечивающее платье цвета белой дымки.

Новые снимки знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Исполнительнице явно тесно из-за наступивших в результате пандемии ограничений. Она надеется, что скоро ей не придется носить маски, а от одежды она уже избавилась.

«Господи! Скорее бы закончился этот ковид, и мы все жили как раньше, без масок и ограничений», — так подписала Штурм свою публикацию.

Поклонники засыпали звезду комплиментами, многие оценили моложавость звезды, а кто-то засомневался в «натуральности» пышных форм Натальи.

«Так интересно, что осталось в неизданном?»

«Красиво. Но я думала, что вы за натуральность»;

«Какая неземная красота!» — написали они.

За активностью певицы в соцсетях явно следит ее давний знакомый — известный сердцеед и ловелас Прохор Шаляпин, недавно простившийся с умершей от последствий коронавируса женой. Певец был явно недоволен тем, что Штурм пытается докопаться до сути с историей про Татьяну Клаудию Дэвис. Так, она предположила, что смерть 47-летней бизнесвумен была инсценировкой.

«Наташа, вот и скачи дальше голышом. Ты в отличной форме, ничего не скажешь, только меня, пожалуйста, не трогай своими расследованиями», — негодует Шаляпин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Штурм показала новорожденного мальчика.