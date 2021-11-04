Политолог Баширов объяснил, почему Лукашенко де-факто уже признал Крым российским

Президент России Владимир Путин пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко посетить Крым. Предложение последовало после того как последний на заседании Высшего госсовета Союзного государства пожаловался, что глава РФ вновь уехал на полуостров без него.

«Владимир Владимирович мне все обещал, что с собой возьмет, Крым покажет, по дороге провезет, но вот сегодня уехал и меня с собой не пригласил. Поэтому я с жалобой перед членами ВГС (Высший госсовет Союзного государства. - Прим. ред.) выступаю», — пошутил он.

Значит ли это, что Лукашенко признал Крым российским? Как это отразится на дальнейшем сотрудничестве Москвы и Минска? На эти вопросы 5-tv.ru ответил политолог Марат Баширов.

Прежде в ходе «Большого разговора с президентом» лидер Белоруссии заявил, что когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты, за ним дело не заржавеет. Баширов полагает, что факт подписания Лукашенко и Путиным интеграционных карт уже говорит о согласии обеих сторон в отношении действующих границ РФ.

«По-моему, 28 документов были подписаны президентом Путиным и президентом Лукашенко в рамках образования Союзного государства. Если, соответственно, господин Лукашенко признает Российскую Федерацию в качестве участника Союзного государства, то он ее признает во всех границах, которые и российское государство признает, а туда входит и Крым. Вот и вся логика», — сказал эксперт.

Баширов подчеркнул, что границы России определены Конституцией, следовательно, подтвержденные подписью Лукашенко документы говорят о принятии этих границ. Что касается выгод для Белоруссии от Союзного государства, они также очевидны, полагает политолог.

«Будет унифицироваться энергополитика, будет унифицироваться таможенная политика, будут открыты в большей степени внутренние рынки. И была подписана новая военная стратегия, которая предполагает углубленное военное сотрудничество», — отметил он.

Как пояснил Баширов, договоренности относительно армии очень важны для Москвы, но и Минск при этом получает ряд преимуществ в вопросах безопасности. Речь идет о сотрудничестве Белоруссии с государством, обладающим ядерным оружием, а это, добавил эксперт, «совершенно другой статус гарантий»

Мнение Баширова разделяют и политики в Минске. Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных в эфире YouTube-канала Владимира Соловьева заявил, что слова Лукашенко на заседании ВГС «вне всякого сомнения» означают признание им Крыма. Саввиных также отметил, что его государство давно считает полуостров частью РФ, просто это не было «формализовано для российского медийного пространства».

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