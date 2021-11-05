Михаил Цивин высказался о «большущей» квартире покойного Игоря Кириллова

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Алексей Хитров
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Муж актрисы Натальи Дрожжиной назвал диктора «настоящим русским интеллигентом».

Михаил Цивин высказался о «большущей» квартире покойного Игоря Кириллова

Фото: ТАСС / Б.Кавашкин и В.Яцина

Михаил Цивин поделился воспоминаниями о дикторе Игоре Кириллове, с которым простились в Москве на этой неделе. В числе прочего он рассказал о квартире легендарного телевизионного деятеля, в которой часто бывал в гостях вместе с супругой, актрисой Натальей Дрожжиной.

«Мы с Наташей бывали у него дома. Представьте себе простого человека в тапочках. Радушный — таким нас встречал Кириллов. Квартира у него большущая, но скромная. Вычурности и пафоса я не заметил, но все такое добротное… советское», — рассказал Цивин в интервью «Собеседнику».

Самого Кириллова супруг Дрожжиной назвал веселым человеком, душой компании и настоящим русским интеллигентом.

«Я не могу сказать, что он был скромным, застенчивым, нет, но он был настоящим интеллигентом. Однажды об академике Андрее Дмитриевиче Сахарове сказали: интеллигентность — это не членский билет, который выдается на всю жизнь, это позиция. То же можно сказать и об Игоре Леонидовиче — у Кириллова была позиция настоящего русского интеллигента», — заявил Цивин.

Кириллов скончался 30 октября на 90-м году жизни. В середине сентября его госпитализировали в Боткинскую больницу, где из-за тромбоза сосудов медики приняли решение ампутировать ему ногу. Друзья и коллеги были уверены, что диктор идет на поправку, однако в последние дни он подхватил коронавирус. Похоронили народного артиста СССР 2 ноября на Новодевичьем кладбище.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему, по мнению теле- и радиоведущей Ангелины Вовк, на прощание с легендарным диктором и телеведущим Игорем Кирилловым пришло очень мало коллег.

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