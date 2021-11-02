Вовк объяснила, почему так мало коллег пришли на прощание с Кирилловым

Теле- и радиоведущая, народная артистка РФ Ангелина Вовк объяснила малое количество коллег, пришедших на отпевание легенды Центрального телевидения СССР и Первого канала Игоря Кириллова и прощание с ним. Несмотря на то, что церемонии проводились в закрытом формате в связи с эпидобстановкой в стране, многих ожидаемых лиц в числе близких журналисты не увидели.

«Молодые люди — у них свои кумиры, они отдают почтение другому телевидению», — с горькой улыбкой сказала Ангелина Вовк.

Вскоре после первого известия о смерти Игоря Кириллова в прессе появилось множество статей с цитатами давней коллеги диктора Анны Шатиловой. Со ссылкой на ее слова сообщалось о тяжелой операции, которую провели ведущему накануне смерти, о том, что близкие скрывали его проблемы с сосудами и госпитализацию. Шатилова также заявляла, что потеряла близкого человека, а телевидение — редкого профессионала. Но на прощание на Новодевичье кладбище не пришла.

«А Шатилова — она никогда не ходит на прощания», — пояснила Вовк.

Как пишет dni.ru, на траурной отпевании Кириллова в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Новодевичьем монастыре было с полсотни человек. Из соратников покойного были Ангелина Вовк и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, а также супруга Татьяна, родственники и друзья.

Обладатель ордена Трудового Красного Знамени, ордена Почета и Дружбы народов, орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, почетных званий заслуженного и народного артиста РСФСР, народного артиста СССР и титула «Человек-эпоха» Игорь Кириллов родился в 1932 году в Москве. Он закончил театральное училище имени Щепкина, карьеру начал на Шаболовке, потом переехал в Останкино. Возглавлял дикторский отдел Первого канала, вел трансляции парадов на Красной площади, «Голубые огоньки», «Песню года», программы «Время» и «Телескоп».

В сентябре Кириллов был госпитализирован в Боткинскую больницу, где перенес тяжелую операцию. Из-за тромбоза сосудов медикам пришлось ампутировать ему ногу. В клинике он подхватил коронавирус, который оказался для пожилого мастера фатальным. 30 октября диктор скончался 90-м году жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему дочь диктора Игоря Кириллова Анна не приехала на его отпевание.