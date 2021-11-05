Дюжев прокомментировал скандал с Юдашкиным: «Фарс и подлость»

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Алексей Хитров
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Актер Дюжев объяснил свои слова в адрес модельера Юдашкина на показе в Кремле

Дюжев прокомментировал скандал с Юдашкиным: «Фарс и подлость»

Фото: globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Актер назвал сфабрикованным материал о его оскорбительном высказывании в адрес больного раком модельера.

Дмитрий Дюжев спустя несколько дней отреагировал на скандал, разразившийся из-за того, что он якобы оскорбил тяжело больного модельера Валентина Юдашкина.

На своей странице в Instagram актер заявил, что посещение им модного показа в Кремле и высказывание гадостей в адрес дизайнера — сфабрикованная журналистами сенсация, ставшая местью ему за отказ участвовать в телевизионном шоу.

«Как жаль, что профессия журналиста в наши дни начинает превращаться в фарс и подлость. Можно придумать любой инфоповод и выдать его за сенсацию. После отказа от участия в желтопрессном скандальном шоу, я получил „ответ“ в виде сфабрикованной, унизительной и оскорбительной статьи в мой адрес и адрес моих любимых, глубоко уважаемых друзей», — написал Дюжев.

Instagram @dyuzhev_d

Звезда «Бригады» отметил, что разразившийся скандал никак не отразится на его отношениях с семьей Юдашкиных, однако он вынуждает его оправдываться за причиненный его репутации вред. Кроме того, подобные инсинуации приносят его семье и друзьям боль и заставляют терять предложения и работу.

Ранее супруга модельера Марина Юдашкина и пресс-секретарь его дома моды Полина Шаво со своей стороны опровергли скандал с участием актера и назвали его выдумкой журналистов. По их словам, никакого модного показа в Кремле в ближайшее время не было, соответственно, инцидент, в ходе которого Дюжев якобы оскорбил Юдашкина, просто не мог произойти.

О скандальном высказывании звезды «Бригады» Дмитрия Дюжева в адрес модельера Валентина Юдашкина стало известно 1 ноября. Якобы в интервью одному из телеканалов, взятому за кулисами модного показа Юдашкина в Кремле, актер намекнул на его скорую смерть.

«Все живем одним днем. Тот день, когда перейдем в иной мир, никто не знает. Сегодня мы видели гения. Нашего современника. Увидим ли мы его когда-нибудь еще — неизвестно», — приводилась цитата Дюжева.

Также сообщалось, что после неуклюжего высказывания актеру пришлось срочно ретироваться с мероприятия, гости которого были в шоке от его слов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что личный стилист Дюжева Елена Червова осудила актера за слова о смерти Юдашкина на его же показе.

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