В Киеве назвали пять «принадлежащих» Украине российских областей

Философ и писатель Кралюк обвинил власти СССР в насильственной русификации и раздаче украинских земель другим республикам.

Украинский писатель и философ Петр Кралюк назвал российские регионы, которые, по его мнению, должны быть в составе Украины. Об этом он написал в двух статьях для журнала «День».

Так, Кралюк говорит о Стародубщине и Слобожанщине — «немалых украинских этнических территориях», находящихся в составе РФ. Мыслитель заявляет, что Стародубщина составляет около 40% территории Брянской области и со времен Богдана Хмельницкого включена в состав России. Историю этой местности до XVII века Кралюк почему-то не вспоминает.

Слобожанщиной писатель называет землю, которая находится в составе Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. Кралюк уверен, что эта местность, как и Стародубщина, сыграла важную роль в формировании украинской нации. Он подчеркивает, что украинцы стали массово мигрировать в Слобожанщину во времена Богдана Хмельницкого.

«Под влиянием военного лихолетья многие украинцы, в частности из Правобережной Украины, покидали свои дома и переселялись на восток, в том числе и на Восточную Слобожанщину, где сохранялась относительно стабильная ситуация», — пишет философ.

В своих «трудах» Кралюк обвиняет советское руководство в раздаче украинских территорий другим республикам и русификации местности, якобы проводившейся с 1930 годов XX века. По утверждению писателя, во времена СССР большинство украинцев попали за границы исторической родины.

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