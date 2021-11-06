🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 ноября, растущая Луна в Знаке Стрельца призывает представителей всех знаков зодиака открыться жизни. Смените прическу, начните учить новый язык или запишитесь на курсы гончарного мастерства. Звезды поддержат вас во всех начинаниях. Для кого-то эти выходные станут очень успешными в романтических отношениях.

♈ Овен

Вам, Овны, стоит поберечь силы и не торопить события. Спокойное течение текущей интриги в предстоящем принесет гораздо больше эмоций. Ваше стремление все упорядочить — рискует расстроить вас. Доверьтесь Вселенной и отпустите ситуацию. Вот увидите: судьба найдет чем вам удивить.

Космический совет: будьте терпеливы.

♉ Телец

Сегодня вы займетесь поисками. К сожалению, не с первого раза удастся понять, что именно вы ищите. Но нечто внутри будет заставлять продолжать искать. А находка может как порадовать, так и разочаровать.

Космический совет: не разочаровывайтесь раньше времени по пустякам, ищите позитив в любви.

♊ Близнецы

От вас сегодня многие будут ждать проявления инициативы. Ничего с места не сдвинется без вашего иногда резкого словца. Старайтесь держать себя в руках: лишний негатив ни к чего хорошему не приведет.

Космический совет: пришло время проявить себя и громко заявить о себе; поверьте, это точно заметят.

♋ Рак

Звезды предупреждают вас, Раки: проявите больше аккуратности в делах. Если это не ваша черта, придется приложить силы, поскольку рассеянности и невнимательности лучше не допускать. Проверьте еще раз и еще, не жалейте времени. Вашу старательность обязательно оценят.

Космический совет: помните, что работа — не единственное, что способно принести вам счастье.

♌ Лев

В этот день вас как никогда притягивают зеркала. Астрологи обещают, что сегодня Львы будут неотразимы, и лишний раз взглянуть на свое отражение предоставит исключительно положительные эмоции. Только взгляните! От взгляда этой богини никто не сможет устоять!

Космический совет: забота о себе — вот что даст вам отдохнуть от суеты.

♍ Дева

Откуда столько энергии? Вы, Девы, сегодня в ударе. За любые дела вы беретесь с большой охотой и все идет, как надо. Главное, в порыве приступа чрезмерной работоспособности постарайтесь ничего не разрушить.

Космический совет: сумейте вовремя остановиться и поговорить с близкими — ваша помощь нужна им сейчас, как никогда.

♎ Весы

Растущая Луна несет для вас успехи в работе и финансовой сфере, Весы. Вас могут ожидать большие и даже очень большие прорывы. Также вы можете услышать от коллег похвалу и признание. Не скромничайте и не стесняйтесь! Вы заслужили этот успех тяжелым трудом, поэтому сияйте как никогда раньше. Пусть другие завидуют!

Космический совет: вас ждет долгожданный и заслуженный успех.

♏ Скорпион

Если есть что-то, что вы презираете больше всего, то это посредственное существование, верно? Хорошо, что растущая Луна разжигает в вас внутренний огонь – отправляйтесь на встречу своим страстям с новообретенным пылом. Дела на любовном и романтическом тоже начнут налаживаться. Только не спешите на этот раз переносите свои чувства в спальню.

Космический совет: растущая Луна будет побуждать вас идти на риск и вести себя раскованнее

♐ Стрелец

Не исключено, что к вам скоро попробует вернуться бывшая любовь. Прежде чем впустить ее, задумайтесь, что она вам принесет. И какие потери вы уже пережили в прошлый раз. Не спешите, продолжайте сосредотачиваться на саморазвитии, напоминая себе, насколько лучше ваша жизнь без тех ран, которые остались на сердце после той любви.

Космический совет: смотрите вперед, а не назад.

♑ Козерог

Покрасьте волосы в пурпурный цвет, запишитесь на курсы кулинарного мастерства или займитесь изучением нового языка. Отведайте блюда из кухни, которую никогда раньше не пробовали или признайтесь в любви. Словом, пришло время использовать все шансы улучшить свою жизнь, которые у вас есть Козероги. Звезды поддержат вас во всех начинаниях.

Космический совет: сделайте то, чего никогда не делали. Вам наверняка повезет.

♒ Водолей

Для вас наступило время противостояния демонам внутри себя. Вместо того, чтобы сопротивляться тому, что исходит из вашего подсознания, смело смиритесь с этим. Важно понять корень своей травмы. Свобода, к которой вы стремитесь, доступна вам, Водолей. Если вам захочется прибегнуть к помощи лекаря души, подберите надежного человека.

Космический совет: время бороться с внутренними демонами.

♊ Рыбы

Пришло время взглянуть на себя в зеркало и обрадоваться отражению, которое вы видите. Пришло время провести пальцами по шрамам и ранам в нежной и любящей манере. Пришло время обхватить себя руками и дать себе заботу, которую вы заслуживаете. Вселенная призывает вас обновить отношения с собой в эти выходные.

Космический совет: простите себя за ошибки прошлого.

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