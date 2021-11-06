Агутин и Градский не поделили красотку-певицу на шоу: «Познакомиться хочу я!»

Талант эффектной вокалистки из Абхазии оценили оба наставника шоу «Голос».

Певец Александр Градский вступил в нешуточное противостояние с Леонидом Агутиным. Исполнители не поделили девушку. История произошла на музыкальном проекте «Голос», где оба являются членам жюри.

Певица из Сухума Ана Агрба приняла участие в слепых прослушиваниях шоу. Талант эффектной брюнетки эксперты оценили сразу, но взять ее в свою команду почему-то не спешили. Агутин сомневался на протяжении трех минут, все это время Градский подбивал его повернуться.

Свой отказ поворачиваться мэтр российской эстрады аргументировал тем, что артистка поет не в его стиле. Стоило ей завершить выступление, как 72-летний музыкант набросился на нее с расспросами. Интеллигентное «Давайте познакомимся» Агутина было смято и выброшено настойчивым возгласом Градского.

«Подожди, это я говорю. Повернулся-то ты, а познакомиться хочу я!» — настоял он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANA AGRBA (@ana_agrba)

Конкурсантка была крайне впечатлена горячим порывом Градского. Она приняла предложение пойти в команду Агутина, а с мэтром заключила пари: если выиграет на проекте, поставит певцу бутылку абхазского вина.

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