«Леруа Мерлен» предложил покупателям вытереть ноги о Вознесенский кафедральный собор

Скандал разразился из-за изображения построенного без единого гвоздя сооружения высотой в 54 метра на придверных ковриках. В оскорблении чувств верующих заподозрили французов.

Грандиозный скандал разразился в Казахстане из-за придверных ковриков. Претензии посыпались в адрес руководства местных магазинов сети «Леруа Мерлен» — они закупили серию аксессуаров с изображением Вознесенского кафедрального собора. Люди недоумевают: неужели о святыню теперь можно вытирать ноги? Причем всего за 1700 тенге — около 300 рублей.

Тему активно обсуждают в социальных сетях. Вот, к примеру, юзер Facebook с ником Alexandr Suvorov поспешил напомнить казахстанским продавцам, что легендарный собор построили еще в 1907 году. Его высота достигает 54 метров — и это при том, что возводили собор без единого гвоздя. Вот уже который век за утешением и надеждой туда приходят страждущие, оставляя частичку себя. Мужчина попросил уважать чувства верующих, а не глумиться в угоду модным веяниям.

«Как же вы догадались закупить коврики с нашим Собором? Вы специально вносите смуту в гармоничное казахстанское общество? Чего добиваетесь? Это сознательная провокация от французского бренда?» — возмущался пользователь.

Facebook / Alexandr Suvorov

Фолловеры поддержали спикера и добавили, что это «действительно попахивает провокацией». Кто-то активно выступал за изъятие ковриков с изображением святыни, а кто-то даже обещал наслать «серьезных людей».

«Это невозможно просто! Кошмар!!!»

«Ладно бы шторы, открытка, но это! Придверный коврик!»

«За такие вещи в европейских странах выставляют миллионные иски!» — сетовали юзеры.

Инцидент с неуместным, по мнению жителей Казахстана, изображением — не первый случай, когда магазины сети «Леруа Мерлен» встревают в скандал. Так, например, в 2018 году после поста в Facebook была уволена PR-директор компании Галина Панина. В своей публикации женщина голословно обвиняла футбольных фанатов в сожжении девушки в Москве, что не подтвердилось, а также называла жителей России «ваткой». Разбираться в деле пришлось советнику губернатора Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека Марине Юденич.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 20 сотрудников «Леруа Мерлен» получили кишечную инфекцию в Петербурге.