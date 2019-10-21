Почти 20 сотрудников «Леруа Мерлен» получили кишечную инфекцию в Петербурге

19 сотрудников «Леруа Мерлен Восток» в Санкт-Петербурге в период с 8 по 19 октября получили острую кишечную инфекцию. Восемь человек из них были госпитализированы в клиническую инфекционную больницу имени Сергея Боткина. Шестеро до сих пор остаются в инфекционном стационаре.

По факту инцидента было проведено эпидемиологическое расследование. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, питание работников организации осуществляет ООО «Фуд Сервисез», где в ходе проверки были выявлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, в компании не соблюдались условия хранения готовой продукции, завышались сроки годности кулинарных изделий, нарушались технологии приготовления пищи, а сотрудники работали без медицинских книжек.

Роспотребнадзор составил протоколы о временном запрете деятельности буфетов ООО «Фуд Сервисез». Материалы дела об административном правонарушении в соответствии со статьей 3.12 КоАП РФ «Административное приостановление деятельности» направлены в суд.

Согласно промежуточным результатам проверки, в готовой продукции обнаружена сальмонелла. Управлением Роспотребнадзора организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Расследование продолжается.

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