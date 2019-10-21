  1. Пятый канал
  4. Почти 20 сотрудников «Леруа Мерлен» получили кишечную инфекцию в Петербурге

Почти 20 сотрудников «Леруа Мерлен» получили кишечную инфекцию в Петербурге

, 16:30 64

Питание сотрудников осуществляет ООО «Фуд Сервисез», в работе которого были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Фото: РИА Новости / Сергей Венявский

19 сотрудников «Леруа Мерлен Восток» в Санкт-Петербурге в период с 8 по 19 октября получили острую кишечную инфекцию. Восемь человек из них были госпитализированы в клиническую инфекционную больницу имени Сергея Боткина. Шестеро до сих пор остаются в инфекционном стационаре.

По факту инцидента было проведено эпидемиологическое расследование. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, питание работников организации осуществляет ООО «Фуд Сервисез», где в ходе проверки были выявлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, в компании не соблюдались условия хранения готовой продукции, завышались сроки годности кулинарных изделий, нарушались технологии приготовления пищи, а сотрудники работали без медицинских книжек.

Роспотребнадзор составил протоколы о временном запрете деятельности буфетов ООО «Фуд Сервисез». Материалы дела об административном правонарушении в соответствии со статьей 3.12 КоАП РФ «Административное приостановление деятельности» направлены в суд.

Согласно промежуточным результатам проверки, в готовой продукции обнаружена сальмонелла. Управлением Роспотребнадзора организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека отравились психотропными веществами в «Матросской тишине».

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.76
-0.19 71.17
0.04
Гороскоп на 21 октября: Рыбы, слушайте свое сердце

Последние новости

17:32
Вторая ветка газопровода Турецкий поток будет достроена в срок к 2020 году
17:22
Грузовик въехал в детский сад в Ханты-Мансийске — видео
17:14
«Что делать?»: Жена Эммануила Виторгана не справляется с годовалой дочерью
17:06
«Что-то здесь не так»: Розенбаума смутил магазин презервативов в центре Москвы
16:55
Россия и Северная Корея подтвердили намерение укреплять сотрудничество
16:54
Новым главой СПЧ стал Валерий Фадеев

Сейчас читают

«На Мишу похож»: Ирина Круг показала повзрослевшего сына
Репутационный киллер — телеведущая Елена Ищеева хочет «уничтожить» бывшую подругу
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев