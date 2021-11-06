Участвовать будете? Что такое «недрочабрь» и как к нему относятся врачи

Забавный флешмоб с интригующим называнием стартовал в социальных сетях. Участников более 100 тысяч! Но все ли знают правила?

Ноябрь для продвинутых пользователей социальных сетей — один из ключевых месяцев года. Ведь именно сейчас стартует шуточный челлендж Not Nut November, что обычно переводят на русский язык как «недрочабрь». В чем смысл соревнования и кто в нем побеждает — об этом подробнее ниже.

А у вас было?

«Недрочабрь» — сленговое слово. Его придумали в 2011 году, когда и стартовал юмористический флешмоб. Догадаться, что значит забавная конструкция, несложно. Суть онлайн-соревнования в полном отказе от мастурбации до начала декабря. Конечно, проверять юзеров никто не будет, но люди с «силой воли» по завершении челленджа обычно ставят на аватарки джедаев из легендарного фильма «Звездные войны». Так проще вычислить «победителей».

На официальной страничке движения в соцсети Reddit более 100 тысяч людей, готовых проверить себя на выносливость. По идее, участники состязания в ноябре могут смотреть эротические картины, ублажать себя и даже вступать в интимные отношения с партнерами. Запрещена только эякуляция. Поэтому, в принципе, правила не слишком жесткие.

Как отмечает WMJ.ru, врачи не считают «недрочабрь» чем-то особенным. Оказывается, по сути нет никакой разницы между «было» и «не было» во время секса. Главное, чтобы все остались довольны.

Ранее 5-tv.ru рассказал о знаменитом «карантинном диванном флешмобе».