Ушедший из театра Домогаров рассказал о поразившей его болезни

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Артем Решетов
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Александр Домогаров сообщил о поразившей его болезни

Ушедший из театра Домогаров рассказал о поразившей его болезни

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Актер поблагодарил подписчиков за поддержку в нелегкое время и пожелал им здоровья.

Актер Александр Домогаров заболел — он сообщил об этом в своем Instagram-аккаунте, не уточняя, какой именно недуг его поразил.

«Дорогие, друзья! Я заболел. Ждем результатов анализов! Спасибо за заботу и поддержку! Всем здоровья», — написал актер.

Подписчики выражают надежду, что актер не подхватил коронавирус. Домогарову уже 58 лет, еще два года — и его можно было бы внести в группу риска.

 
 
 
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Публикация от Александр Домогаров (@domogarov.aleksandr)

«Господи, только этого не хватало. Пусть все пройдет легко и быстро»;

«Александр Юрьевич, скорейшего выздоровления вам и вернуться к активному воплощению своих планов»;

«Крепкого здоровья вам. Поправляйтесь», — желают своему кумиру подписчики.

И актеру действительно стоит скорее поправляться — после ухода из театра Моссовета ему стоит побеспокоиться о том, чтобы сохранить активность в карьере. Технически Домогаров взял отпуск на четыре месяца — но, согласно информации некоторых источников, возвращаться не собирается, это связано с разногласиями с новым художественным руководителем театра Евгением Марчелли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как его уход объяснила одна из его коллег.

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