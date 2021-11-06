Ушедший из театра Домогаров рассказал о поразившей его болезни
Александр Домогаров сообщил о поразившей его болезни
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Актер поблагодарил подписчиков за поддержку в нелегкое время и пожелал им здоровья.
Актер Александр Домогаров заболел — он сообщил об этом в своем Instagram-аккаунте, не уточняя, какой именно недуг его поразил.
«Дорогие, друзья! Я заболел. Ждем результатов анализов! Спасибо за заботу и поддержку! Всем здоровья», — написал актер.
Подписчики выражают надежду, что актер не подхватил коронавирус. Домогарову уже 58 лет, еще два года — и его можно было бы внести в группу риска.
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«Господи, только этого не хватало. Пусть все пройдет легко и быстро»;
«Александр Юрьевич, скорейшего выздоровления вам и вернуться к активному воплощению своих планов»;
«Крепкого здоровья вам. Поправляйтесь», — желают своему кумиру подписчики.
И актеру действительно стоит скорее поправляться — после ухода из театра Моссовета ему стоит побеспокоиться о том, чтобы сохранить активность в карьере. Технически Домогаров взял отпуск на четыре месяца — но, согласно информации некоторых источников, возвращаться не собирается, это связано с разногласиями с новым художественным руководителем театра Евгением Марчелли.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как его уход объяснила одна из его коллег.
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