Спал и пускал ветры при герцогине: Байден расслабился на COP26 в Британии

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Оксана Тарасова
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Герцогиня Корнуольская рассказала, как Джо Байден испортил воздух на саммите COP26

Спал и пускал ветры при герцогине: Байден расслабился на COP26 в Британии

Фото: ТАСС / MICHAEL REYNOLDS, 5-tv.ru

На саммите по климату планировалось обсуждать сокращение выбросов в атмосферу, однако президент США вместо этого привез в Глазго немного собственного природного газа.

Президент США почувствовал себя как дома на климатическом саммите COP26 в Глазго, Великобритания. Как пишут местные журналисты, на открытии мероприятия он задремал, а еще через несколько часов смутил до красных щек бледную аристократку — герцогиню Корнуоллскую Камиллу, прервав светскую беседу на собрании по вопросам глобального изменения климата неожиданно громким выбросом газа из собственных недр.

Байден встретился с герцогиней в художественной галерее Келвингроув, на приеме присутствовали также принц Чарльз, герцог и герцогиня Кембриджские и Борис Джонсон. По данным источников британской прессы, Камилла была настолько поражена расслабленности американского президента, что и сама позабыла о приличиях. Она намеревалась говорить о необходимости сокращать загрязнение атмосферы, а в итоге наблюдала обратное, да еще и в исполнении главы США! Озадаченная английская леди не раз вспомнила об инциденте за время саммита.

«Это было долго и громко, и игнорировать это было невозможно. Камилла не переставала об этом говорить», — цитирует информатора Daily Mail.

Говоря об открытии саммита, местные журналисты припомнили Байдену прозвище данное предшественником Дональдом Трампом — сонный Джо. Также всплыл ролик, опубликованный сыном экс-президента США, тоже Дональдом, на котором ладный ход прямой трансляции беседы Байдена с губернатором Пенсильвании Томом Вольфом нарушает подозрительный шум. Но позже оказалось, что специфический звук наложили на видео шутники, и в метеоризме президент уличен не был. До ситуации в Глазго…

Преданный взгляд: Зеленский загнал Байдена в угол ради фото и спасения рейтингов

Стоит отметить, обсуждаемое поведение американского лидера некоторых совсем не смущает. Среди участников COP26 был один, который бегал за Байденом, пока не зажал его в угол, чтобы пожать руку и сфотографироваться. Речь идет о президенте Украины Владимире Зеленском. Может, именно преследование по пятам с невозможностью уединиться и привело к конфузу?

Ранее 5-tv.ru публиковал вожделенное фото с преданным взглядом Зеленского и благосклонным рукопожатием Байдена на саммите в Глазго.

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